Мир изменчив: много профессий исчезают, потому что отпадает в них необходимость. Зато появляются новые. Universidad Tecmilenio подготовил 10 самых высокооплачиваемых профессий, которые появляются за последние пять лет.

1. Специалист по искусственному интеллекту (Artificial Intelligence Specialist)

Спрос на работников, которые будут работать с искусственным интеллектом, вырос на 74% за последние годы. Это разные сферы от инженерии искусственного интеллекта к машинному обучению.

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2. Роботехника (Robotics engineering)

Робототехника – отрасль, которая растет, поэтому спрос на карьеру в инженерии робототехники и работы в виртуальных и физических ботах будет расти в течение следующих нескольких лет.



Профессия в роботехнике только набирает популярность / Unsplash

3. Ученый данных (Data scientist)

Наука о данных возглавляла список новых рабочих мест в течение трех лет, и спрос на эту специальность будет расти во всех отраслях промышленности в течение последующих лет.

4. Полная стековая инженерия (Full stack engineering)

Темпы изменений в технологиях сделали такие профессии, как инженер программирования или полный стек, ценной работой в компаниях. С 2015 года наем на эту должность увеличивается на 35% ежегодно.

5. Инженер по надежности сайта (Site Reliability Engineer)

Эта профессия отвечает за нормальную работу операционных процессов и процессов разработки приложений. Поэтому спрос на эту работу будет продолжать расти, поскольку мы активно используем технологии.

6. Специалист по успеху клиента (Customer Success Specialist)

Учитывая рост технологических услуг, количество рабочих мест, связанных с успехом клиентов, выросло на 34% с 2018 года. Большинство из этих специалистов работают в области программного обеспечения и информационных технологий, поскольку они отвечают как за понимание технологий, так и за управление взаимоотношениями с заказчиком.

7. Представитель по развитию сбыта (Sales development representative)

Эта профессия не раз входила в список новых рабочих мест, и ее важность заключается в постоянном росте технологических услуг специалистов по продажам с целью поиска новых клиентов.

8. Инженерия данных (Data engineering)

На сегодня данные являются ценным ресурсом для всех типов организаций, и им нужны специалисты, которые могут строить инфраструктуры, чтобы держать их упорядоченными. Поэтому уровень принятия на работу этих специалистов с 2015 года вырос на 35%.

Несколько профессий в списке связанные с данными / Unsplash

9. Техник поведенческого здоровья (Behavioral health technician)

Эта профессия специализируется на обеспечении ухода за психическим здоровьем, злоупотреблением психоактивными веществами, аутизмом и нарушениями поведения. Сфера деятельности разнообразна, что позволяет профессионалам из разных сфер присоединиться к новой карьеры.

10. Специалист по кибербезопасности (Cybersecurity specialist)

Кибербезопасность является приоритетом для различных секторов и компаний в условиях кражи конфиденциальных данных. Количество вакансий для специалистов по ИТ-безопасности выросла более чем на 50% по сравнению с прошлыми годами.