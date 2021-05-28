Микрогрин и зависимые официанты: 10 самых нелепых ошибок киевских ресторанов

Ресторанную отрасль в Украине "убивают" не только карантинные ограничения. Сами же заведения припускаютьмя ошибок, которые просто разрушают бизнес и отражают желание клиента туда возвращаться.

Украинка Виктория Марценюк, которая работает в сфере кулинарии в Копенгагене, оценила уровень киевских ресторанов. О 10 их самых нелепых ошибках – читайте дальше.

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Женщины заверила, что ей приятно, что она может оценивать ресторанную отрасль Киева с позиции профессионала с дипломом одной из лучших кулинарных школ Северной Европы.

"Это итог уже почти 5-летнего опыта моих походов по киевским ресторанам в роли туриста. Я приезжаю минимум 2 раза в год. Я не называю заведений, потому что у меня нет цели тыкать пальцем и высокомерно гудеть. Я наоборот с огромным интересом наблюдаю за развитием киевской гастросцены", – написала Марценюк.

Подача "как-нибудь"

По словам Марценюк, учреждения совершенно не продумывают последовательность подачи.

"Вы приходите в ресторан вчетвером, кто-то берет 1 – 2 закуски, кто-то заказывает только одно основное блюдо, но все вы решаете разделить тарелку солений и шаркутерии. В результате один счастливчик ест свой салат, а водка стынет в графине, пока все остальные ждут свои котлеты, супы и пасту. Об общей тарелке уже не мечтаете", – отметила женщина.

Неслаженная работа

Как отметила Марценюк, официанты часто не знают меню и не могут ответить на простые вопросы. Делают это только после того, как уточнят все на кухне.

Это касается важных моментов вроде аллергии и непереносимости,

– отметила она.

Холодные тарелки для горячих блюд

Марценюк рассказала, что в ее кулинарной школе был преподаватель, который отказывался даже пробовать блюдо, если оно, по его мнению, имеет холодные края.

Господа мишлены, это даже не ошибка, а настоящий непрофессионализм,

– заявила она.

"Нет горячей шкафа? Духовая печь на 50 градусов, кипяток с кофемашины, чайника или просто проточная вода вам на помощь, иначе никакая ваша идеальная утка Sous Vide не доживет горячей в рот на холодной тарелке размером с Труханов остров", – подытожила Марценюк.

Бессмысленные винные карты

Очень часто в винных картах указан только производитель и регион. Когда клиент уточняет у официанта сорт винограда – он этого, конечно, не знает.

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"Многие люди научились ценить вино и читать винные этикетки. Они выбирают вино в ресторане не по цене, а по сочетанию с блюдом. Если ваш сомелье или его отсутствие не сделали этой работы за гостя, то хотя бы не мешайте ему выбрать самостоятельно", – объяснила Марценюк.

Отсутствие виновного пейрингу

Она назвала это "высшим уровнем". "Я искренне верю, что когда появится дегустационное меню, которое несут не по готовности, а как задумано хедшефом и его командой, то появится и винный пейринг", – сказала Марценюк.

Зеленое масло везде

"Здесь я даже стесняюсь что-нибудь начинать, потому что опять вспоминаю женщину с рынка"Анголенко" в Запорожье. Она продавала люрексовой блузку клиентке, которая отчаянно сопротивлялась, и спрашивала: "Я не понимаю, почему вы не хотите блестяще?". Действительно, Вика, что значит "тебе не надо зеленого масла"?", – рассказала женщина.

Она добавила, что зеленое масло ей добавляли даже в десерт.

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Микрогрин для красоты и другие малосъедобные элементы

Марценюк долго не объясняла этой ошибки, а лишь процитировала шефа Бо с ее карьеры. Он ненавидел пагон молодого горошка повсюду.

Попробуй пожуй этот веник! Что? Как? Съедобное? Чаще всего нет, потому уберите ваш микрогрин и снизьте цену блюда,

– отметила експерткиня.

Зависящие от гаджетов официанты и бармены

По словам Марценюк, гость считает невежливым, если официант подает клиенту блюдо – ту же утку на холодной тарелке с зеленым маслом – а потом "срочно бежит в тиндер или биткоинамы торговать".

Интерьер решает все

"Время винницкого рококо ресторанов "Мафия" уже прошло. Я рада, что у нас есть талантливые архитекторы, которые делают модные рестораны. Но мы помним, что у нас тарелки холодные, зеленое масло, микрогрин прямо в десерте, а бармен уже четыре мэтчи в тиндери за вечер слупил. Да зачем мне тогда ваши минималистичные бетонные стены и авторские диваны?", – подчеркнула Марценюк.

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