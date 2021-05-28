Микрогрин и зависимые официанты: 10 самых нелепых ошибок киевских ресторанов

Ресторанную отрасль в Украине "убивают" не только карантинные ограничения. Сами же заведения припускаютьмя ошибок, которые просто разрушают бизнес и отражают желание клиента туда возвращаться.
Украинка Виктория Марценюк, которая работает в сфере кулинарии в Копенгагене, оценила уровень киевских ресторанов. О 10 их самых нелепых ошибках – читайте дальше.
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Женщины заверила, что ей приятно, что она может оценивать ресторанную отрасль Киева с позиции профессионала с дипломом одной из лучших кулинарных школ Северной Европы.
"Это итог уже почти 5-летнего опыта моих походов по киевским ресторанам в роли туриста. Я приезжаю минимум 2 раза в год. Я не называю заведений, потому что у меня нет цели тыкать пальцем и высокомерно гудеть. Я наоборот с огромным интересом наблюдаю за развитием киевской гастросцены", – написала Марценюк.
Подача "как-нибудь"
По словам Марценюк, учреждения совершенно не продумывают последовательность подачи.
"Вы приходите в ресторан вчетвером, кто-то берет 1 – 2 закуски, кто-то заказывает только одно основное блюдо, но все вы решаете разделить тарелку солений и шаркутерии. В результате один счастливчик ест свой салат, а водка стынет в графине, пока все остальные ждут свои котлеты, супы и пасту. Об общей тарелке уже не мечтаете", – отметила женщина.
Неслаженная работа
Как отметила Марценюк, официанты часто не знают меню и не могут ответить на простые вопросы. Делают это только после того, как уточнят все на кухне.
Это касается важных моментов вроде аллергии и непереносимости,
– отметила она.
Холодные тарелки для горячих блюд
Марценюк рассказала, что в ее кулинарной школе был преподаватель, который отказывался даже пробовать блюдо, если оно, по его мнению, имеет холодные края.
Господа мишлены, это даже не ошибка, а настоящий непрофессионализм,
– заявила она.
"Нет горячей шкафа? Духовая печь на 50 градусов, кипяток с кофемашины, чайника или просто проточная вода вам на помощь, иначе никакая ваша идеальная утка Sous Vide не доживет горячей в рот на холодной тарелке размером с Труханов остров", – подытожила Марценюк.
Бессмысленные винные карты
Очень часто в винных картах указан только производитель и регион. Когда клиент уточняет у официанта сорт винограда – он этого, конечно, не знает.
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"Многие люди научились ценить вино и читать винные этикетки. Они выбирают вино в ресторане не по цене, а по сочетанию с блюдом. Если ваш сомелье или его отсутствие не сделали этой работы за гостя, то хотя бы не мешайте ему выбрать самостоятельно", – объяснила Марценюк.
Отсутствие виновного пейрингу
Она назвала это "высшим уровнем". "Я искренне верю, что когда появится дегустационное меню, которое несут не по готовности, а как задумано хедшефом и его командой, то появится и винный пейринг", – сказала Марценюк.
Зеленое масло везде
"Здесь я даже стесняюсь что-нибудь начинать, потому что опять вспоминаю женщину с рынка"Анголенко" в Запорожье. Она продавала люрексовой блузку клиентке, которая отчаянно сопротивлялась, и спрашивала: "Я не понимаю, почему вы не хотите блестяще?". Действительно, Вика, что значит "тебе не надо зеленого масла"?", – рассказала женщина.
Она добавила, что зеленое масло ей добавляли даже в десерт.
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Микрогрин для красоты и другие малосъедобные элементы
Марценюк долго не объясняла этой ошибки, а лишь процитировала шефа Бо с ее карьеры. Он ненавидел пагон молодого горошка повсюду.
Попробуй пожуй этот веник! Что? Как? Съедобное? Чаще всего нет, потому уберите ваш микрогрин и снизьте цену блюда,
– отметила експерткиня.
Зависящие от гаджетов официанты и бармены
По словам Марценюк, гость считает невежливым, если официант подает клиенту блюдо – ту же утку на холодной тарелке с зеленым маслом – а потом "срочно бежит в тиндер или биткоинамы торговать".
Интерьер решает все
"Время винницкого рококо ресторанов "Мафия" уже прошло. Я рада, что у нас есть талантливые архитекторы, которые делают модные рестораны. Но мы помним, что у нас тарелки холодные, зеленое масло, микрогрин прямо в десерте, а бармен уже четыре мэтчи в тиндери за вечер слупил. Да зачем мне тогда ваши минималистичные бетонные стены и авторские диваны?", – подчеркнула Марценюк.
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