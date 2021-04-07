Несмотря на то, что количество миллиардеров в мире выросло в три раза за последний год, всего 10 из них до 30 лет. Кто эти миллиардеры и как они заработали свое состояние, читайте дальше.

Миллиардеры, которые сделали себя сами

Стать миллиардером в свои 20 с лишним лет – удается мало кому из богачей. В мире таких 10, но только 4 из них заработали свои деньги без наследства от богатых родственников, то есть "сделали себя сами".

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Остин Рассел

Возраст: 26 лет;

Состояние: 2,4 миллиарда долларов;

Источник богатства: автономные автомобили;

Страна: США.



Один из самых молодых миллиардеров мира / Фото Luminar

Остин Рассел учился в в Стэнфорде, но бросил учебу, чтобы основать стартап Luminar Technologies . Для этого он получил стипендию в размере 100 000 долларов от инвестора миллиардера Питера Тела.

Теперь его датчики помогают самостоятельно управлять автомобилями таких клиентов, как Volvo, Toyota и Intel Mobileby. В возрасте 26 лет Остин Рассел является самым молодым в мире миллиардером, который сделай себя сам.

Энди Фанг и Стэнли Танг

Возраст: 28 лет;

Состояние: по 2 миллиарда долларов;

Источник богатства: доставка еды;

Страна: США.

Энди Фанг и Стэнли Танг присоединились к клубу миллиардеров благодаря своей компании со службы доставки еды DoorDash . Ее основали еще в 2013 году, но вышла на биржу лишь в декабре прошлого года. Энди и Стэнли имеют по 2 миллиарда долларов.

Сэм Банкмен-Фрид

Возраст: 29 лет;

Состояние: 8,7 миллиарда долларов;

Источник богатства: торговля криптовалютой;

Страна: США.

Бывший трейдер с Уолл-стрит Сэм Банкмен-Фрид в 29 лет руководит двумя криптофирмамы Alameda Research и FTX , которые сам основал.

Миллиардеры, которым помогли

Кевин Дэвид Леманн

Возраст: 18 лет;

Состояние: 3,3 миллиарда долларов;

Источник богатства: аптеки;

Страна: Германия.

Сейчас Леманн является самым молодым миллиардером в мире после того, как он официально унаследовал 50% акций своего отца в немецкой сети аптек drogerie markt .

Ван Зелонг

Возраст: 24 года;

Состояние: 1,5 миллиарда долларов;

Источник богатства: производство пигментов

Страна: Китай.

Ван Зелонг унаследовал долю стоимостью более 1,3 миллиарда долларов в CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. , которая торгуется на фондовой бирже Шэньчжэня. Компания производит пигмент диоксида титана, белый пигмент, который можно использовать для покрытий, пластмасс, чернил и других материалов.

Александра и Катарина Андресен

Возраст: 24 года и 25 лет;

Состояние: по 1,4 миллиарда долларов;

Источник богатства: инвестиционная компания;

Страна: Норвегия.



Сестры Андерсен имеют долю в крупнейшей компании Норвегии / Фото Фередерик Будин

Сестры Андресен унаследовали по 42% акций Ferd , норвежской инвестиционной компании, которая ежегодно зарабатывает около 2 миллиардов долларов. Их отец Йохан до сих пор руководит бизнесом.

Густав Магнар Витцое

Возраст: 27 лет;

Состояние: 4,4 миллиарда долларов;

Источник богатства: рыбохозяйство;

Страна: Норвегия.

Витцое обладает почти половиной компании SalMar ASA , которую основал его отец еще в 1991 году. Состояние Витцое почти удвоился за последний год благодаря сильным рыночным показателям SalMar – компании, которая вылавливает и продает лосось.

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Джонатан Квок

Возраст: 29 лет;

Состояние: 2,4 миллиарда долларов;

Источник богатства: недвижимость;

Страна / территория: Гонконг.

Джонатан и его старший брат Джеффри, которому 35 лет, унаследовали от своего отца часть гонконгского застройщика Sun Hung Kai Properties . А также девелоперскую компанию Empire Group Holdings , которой сейчас управляют.