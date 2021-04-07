От криптотрейдера к аптекарю: 10 самых молодых миллиардеров мира в 2021 году
Несмотря на то, что количество миллиардеров в мире выросло в три раза за последний год, всего 10 из них до 30 лет. Кто эти миллиардеры и как они заработали свое состояние, читайте дальше.
Источник:Forbes
Миллиардеры, которые сделали себя сами
Стать миллиардером в свои 20 с лишним лет – удается мало кому из богачей. В мире таких 10, но только 4 из них заработали свои деньги без наследства от богатых родственников, то есть "сделали себя сами".
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Остин Рассел
- Возраст: 26 лет;
- Состояние: 2,4 миллиарда долларов;
- Источник богатства: автономные автомобили;
- Страна: США.
Один из самых молодых миллиардеров мира / Фото Luminar
Остин Рассел учился в в Стэнфорде, но бросил учебу, чтобы основать стартап Luminar Technologies. Для этого он получил стипендию в размере 100 000 долларов от инвестора миллиардера Питера Тела.
Теперь его датчики помогают самостоятельно управлять автомобилями таких клиентов, как Volvo, Toyota и Intel Mobileby. В возрасте 26 лет Остин Рассел является самым молодым в мире миллиардером, который сделай себя сам.
Энди Фанг и Стэнли Танг
- Возраст: 28 лет;
- Состояние: по 2 миллиарда долларов;
- Источник богатства: доставка еды;
- Страна: США.
Энди Фанг и Стэнли Танг присоединились к клубу миллиардеров благодаря своей компании со службы доставки еды DoorDash. Ее основали еще в 2013 году, но вышла на биржу лишь в декабре прошлого года. Энди и Стэнли имеют по 2 миллиарда долларов.
Сэм Банкмен-Фрид
- Возраст: 29 лет;
- Состояние: 8,7 миллиарда долларов;
- Источник богатства: торговля криптовалютой;
- Страна: США.
Бывший трейдер с Уолл-стрит Сэм Банкмен-Фрид в 29 лет руководит двумя криптофирмамы Alameda Research и FTX, которые сам основал.
Миллиардеры, которым помогли
Кевин Дэвид Леманн
- Возраст: 18 лет;
- Состояние: 3,3 миллиарда долларов;
- Источник богатства: аптеки;
- Страна: Германия.
Сейчас Леманн является самым молодым миллиардером в мире после того, как он официально унаследовал 50% акций своего отца в немецкой сети аптек drogerie markt.
Ван Зелонг
- Возраст: 24 года;
- Состояние: 1,5 миллиарда долларов;
- Источник богатства: производство пигментов
- Страна: Китай.
Ван Зелонг унаследовал долю стоимостью более 1,3 миллиарда долларов в CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., которая торгуется на фондовой бирже Шэньчжэня. Компания производит пигмент диоксида титана, белый пигмент, который можно использовать для покрытий, пластмасс, чернил и других материалов.
Александра и Катарина Андресен
- Возраст: 24 года и 25 лет;
- Состояние: по 1,4 миллиарда долларов;
- Источник богатства: инвестиционная компания;
- Страна: Норвегия.
Сестры Андерсен имеют долю в крупнейшей компании Норвегии / Фото Фередерик Будин
Сестры Андресен унаследовали по 42% акций Ferd, норвежской инвестиционной компании, которая ежегодно зарабатывает около 2 миллиардов долларов. Их отец Йохан до сих пор руководит бизнесом.
Густав Магнар Витцое
- Возраст: 27 лет;
- Состояние: 4,4 миллиарда долларов;
- Источник богатства: рыбохозяйство;
- Страна: Норвегия.
Витцое обладает почти половиной компании SalMar ASA, которую основал его отец еще в 1991 году. Состояние Витцое почти удвоился за последний год благодаря сильным рыночным показателям SalMar – компании, которая вылавливает и продает лосось.
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Джонатан Квок
- Возраст: 29 лет;
- Состояние: 2,4 миллиарда долларов;
- Источник богатства: недвижимость;
- Страна / территория: Гонконг.
Джонатан и его старший брат Джеффри, которому 35 лет, унаследовали от своего отца часть гонконгского застройщика Sun Hung Kai Properties. А также девелоперскую компанию Empire Group Holdings, которой сейчас управляют.
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