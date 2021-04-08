Почему одни люди успешные и добиваются успеха, а другие – нет? По мнению психологов, 95%, наших чувств, мыслей и достижений зависят от привычек. Около 80% миллионеров, по исследованиям компании Fidelity Investments, свое состояние заработали сами благодаря самодисциплине и простым ежедневным правилам. Так что же нужно знать, чтобы взойти на вершину Олимпа? Читайте дальше.

Для успешных людей отличительными чертами являются трудолюбие, напористость и систематическое выполнение поставленных задач. Рассмотрим ниже основные привычки, которые необходимо выработать для достижения успеха.

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Привычка № 1. Планирование целей.

В быстро меняющемся мире создание жизненного плана – одна из основных привычек успешных людей. Они заранее планируют практические цели не только на сегодняшний день, но и на неделю, год и более продолжительное время, подсознательно программируя себя на успех. Поставленные цели являются толчком для выполнения заданий, которые необходимы именно сейчас.

Планирование целей / Фото Unsplash

Успешные люди фокусируются на своем плане и направляют на него все усилия. Для достижения цели необходимо периодически анализировать задачи каждого периода. Например, что сделано за прошедшую неделю, а что – нет. И на основании этого корректируется план на текущую неделю.

Привычка № 2. Самосовершенствование.

Бизнесмены никогда не прекращают свой личностный рост, они постоянно развивают навыки. В привычках богатых и успешных людей всегда есть место поиску путей расширения знаний.

Самосовершенствование / Фото Unsplash

Они находят время посещать различные конференции и семинары, так как знают, что средства, потраченные на обучение и книги – это лучшие инвестиции, которые в дальнейшем обязательно принесут прибыль.

Это особенно актуально в наше время, когда бизнес-тенденции очень быстро меняются, поэтому постоянно необходимо быть в курсе новых веяний и не потеряться в потоке информации.

Привычка № 3. Активная деятельность.

Проанализировав привычки успешных людей, Брайан Трейси в своей книге "Привычки на миллионы долларов" выделяет активную деятельность – ключевое условие достижения материального благополучия.

По его мнению, концентрируясь на поставленной цели, а также на результате и действии, вы имеете больше шансов достигнуть успеха.

Просто нужно забыть про различные проволочки и страхи, контролировать эмоции, которые часто приводят к спонтанным действиям и необдуманным решениям. Никогда не откладывайте на завтра дела, которые можно сделать сегодня. Не стоит уклоняться от проблем, ведь лучше ошибиться и приобрести новый опыт, чем просто бездействовать.

Звичка № 4. Тайм-менеджмент

У всех успешных людей жизнь подчинена заранее составленному графику. Благодаря этому они знают, чем будут заниматься через 5 часов, на следующей неделе и даже через несколько месяцев. Тайм-менеджмент по праву отнесен в список привычек успешных людей, так как по-иному невозможно работать в насыщенном ритме.

Тайм-менеджмент / Фото Unsplash

Благодаря такому графику бизнесмены контролируют свое время, у них не случается накладок, например, с проведением одновременно важных деловых переговоров в разных местах.

Начав составлять планер, многие люди замечают, что времени у них становится больше, появляются свободные окна, которые можно посвятить семье, отдыху, спорту или хобби. Плотный график заставляет более ответственно относиться к своему времени. Это еще один важный шаг к успеху.

Привычка № 5. Умение расставлять приоритеты

Ежедневно приходится решать много возникших вопросов, однако все успеть физически невозможно. Поэтому в привычки успешных людей Брайан Трейси относит умение выделять главное – именно то, что важно в настоящий момент или принесет плоды в ближайшее время. А чтобы не накапливать невыполненные задачи, задания необходимо последовательно решать в соответствии с поставленными приоритетами.

Привычка № 6. Смелые решения

В современном мире, чтобы остаться на плаву, следует делать то, чего не ждут от вас конкуренты. Генерирование креативных решений и следование им – это прочно вошло в привычки богатых, сильных и успешных людей. Они не боятся ошибиться, так как понимают, что ошибки дают колоссальный опыт.

Здоровый риск – черта успешного человека / Фото Unsplash

Не бойтесь принимать смелые решения, ведь не ошибаются только те люди, которые ничего не делают. Ищите новые решения стоящих перед вами задач, не бойтесь экспериментировать. Такие решения только положительно влияют на дальнейшую жизнь. Здоровый риск – одна из главных черт успешного человека.

Привычка № 7. Умение брать на себя ответственность

В привычки успешных людей входит умение брать на себя ответственность. Успешные бизнесмены не боятся ответственности за все совершаемые дела, которые могут привести как к положительному результату, так и отрицательному. Они всегда принимают решение самостоятельно, несмотря на мнение окружающих. Это означает, что человек производит осознанные действия, участвует в происходящем и контролирует ситуацию для достижения поставленной цели.

В случае получения отрицательного результата анализирует свои шаги и исправляет то, что привело к ошибке, а затем двигается дальше. Успешный бизнесмен всегда берет ответственность на себя. Да, легче, когда рискует и отвечает за ошибки кто-то другой. Но в таком случае этот кто-то другой и достигнет успеха, а тот, кто побоялся ответственности останется за бортом.

Привычка № 8. Ранний подъем

Томас Корли установил, что более 50% успешных людей просыпаются более чем за 3 часа до начала рабочего дня. У людей при раннем подъеме появляется свободное время, что дает возможность обдумать в тишине предстоящий день, внести необходимые коррективы в график и подготовиться к работе.

Утро – время подготовки к работе / Фото Unsplash

Подъем в 5 часов утра – прекрасная привычка многих успешных людей, мощный путь к успеху, так как он дает уверенность в управлении своей жизнью. Одновременно необходимо учитывать, что рано вставать бодрым и полным сил вам поможет полноценный сон. Поэтому возьмите за привычку ложиться спать чуть раньше, чем вы привыкли.

Привычка № 9. Здоровое тело

Тело – инструмент успеха. При первом знакомстве партнеры в первую очередь оценивают ваш внешний вид, подтянутость и осанку. Ожирение и сутулость, которые не скроет дорогая и качественная одежда, производят отрицательное впечатление. Поэтому успешные люди много вкладывают в свою внешность.

По данным статистики Корли, около 80% из них занимаются физическими нагрузками и ходят на тренировки не менее 4 раз в неделю, а примерно 60% ежедневно подсчитывают свои калории.

Успешные бизнесмены сбалансировано и правильно питаются, имеют хорошую осанку, всегда стоят уверенно и ровно, смотрят партнеру прямо в глаза, тем самым подчеркивая уверенность в себе. В утренние привычки успешных людей входят легкие ежедневные физические упражнения. Они дают не только энергию, но и ясность ума, а также снижают уровень стресса.

Привычка № 10. Бережливость

В 10 привычек успешных людей включена экономия средств. Состоятельные бизнесмены никогда не потратят все свои заработанные средства, например, на покупку дорогостоящего особняка или автомобиля. И дело не в размере дохода, а в их отношении к деньгам. Успешные люди не тратят деньги на ерунду.

Успешные люди не тратят деньги на пустяки / Фото Unsplash

К примеру, Марк Цукерберг до настоящего времени пользуется недорогой машиной с ручной коробкой передач.

Все они ведут учет всех доходов и расходов, включая личные, так как расходы должны быть разумными и не превышать доходы. А если вы не контролируете движение денег, то не можете претендовать на прибыль. Импульсивные покупки могут оказаться нецелесообразными.

Чтобы это исключить, успешные люди применяют правило 24 часов для принятия взвешенного решения. Однако они легко включают в расходы то, что положительно влияет на здоровье и на жизнь семьи. Например, траты на путешествия, абонемент в тренажерный зал или бассейн.

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Также, по данным исследования Томаса Корли, 95% успешных бизнесменов экономят от 20% до 30% своей ежегодной прибыли, а полученные деньги инвестируют.

Ежедневные привычки успешных людей схожи и играют большую роль для достижения успеха. Если вы определились с целями, начинайте последовательно развивать в себе качества, которые помогут достичь запланированного. Это сложная задача, однако соблюдение приведенных правил приведет вас к достижению успеха.