10 привычек успешных лидеров, которые помогут в бизнесе

Если вы хотите стать лидером, за которым другие люди пойдут с абсолютной убежденностью в собственной правоте, то вы должны быть прежде всего лидером с харизмой и пониманием других. Тираны и зануды могут некоторое время вести за собой группу людей, но в конце концов люди устают от таких лидеров, как правило, еще до достижения цели.

Быть более популярным лидером – это то, чего каждый может достичь с помощью правильного управления эмоциональным интеллектом (ЭИ). В отличие от врожденных качеств человека (например, IQ), эмоциональный интеллект можно улучшить, приложив немного усилий.

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Исследования показывают, что люди обычно игнорируют врожденные характеристики, такие как интеллект, привлекательность и работоспособность, и фокусируются на качествах, которые полностью зависят от лидера, такие как близость, скромность и позитивность.

Эти и подобные им слова описывают лидеров, обладающих хорошим эмоциональным интеллектом. Данные агентства TalentSmart показывают, что лидеры с такими характеристиками не только более популярны, но и достигают лучших результатов в бизнесе.

Вот 10 ключевых моделей поведения, которые бизнес-лидеры с высоким уровнем ЭИ могут использовать, чтобы стать более привлекательными для коллектива и успешными в бизнесе.

1. Устанавливайте прямые контакты и связи

Успешные лидеры способны вести беседы с глазу на глаз даже в переполненных помещениях. Это происходит потому, что они уделяют все свое внимание собеседникам и могут общаться на очень личном и эмоциональном уровне. Они никогда не забывают, что перед ними стоят люди из плоти и крови.

2. Будьте доступными

Вы наверняка знаете такого человека, у которого есть время для общения с вами только тогда, когда вы делаете ему услугу или ему что-то нужно от вас? Доступные и успешные лидеры должны считать, что все люди, независимо от ранга или способностей, заслуживают тех минут, которые они тратят на них. Они заставляют каждого чувствовать себя ценным, потому что искренне верят в это.

Успешные бизнес-лидеры доступны для коллектива / Фото Sistemaimpulsa

3. Будьте скромны

Мало что может быть менее приятным, чем высокомерие. Популярные и успешные лидеры не ведут себя так, будто они лучше других, потому что они просто не считают себя таковыми. Они рассматривают свое властное положение как способ служения другим, а не как источник престижа.

4. Будьте позитивны

Успешные личностные лидеры придерживаются позитивного взгляда на жизнь, и это проявляется в том, как они смотрят на вещи. Например, эти люди не считают, что их обязали сделать презентацию для руководителей компании. Они рассматривают это как возможность донести видение своей команды подчиненных тем, кто принимает решения в руководстве компании. Научитесь излучать надежду и уверенность в будущем даже при самых неблагоприятных обстоятельствах.

5. Научитесь правильно чувствовать успех, и встречать неудачи.

Хорошие и успешные бизнес-лидеры лидеры не идут по жизни, "воспевая оды" своим личным достижением, но и не скрывают их полностью.

Правильно оценить собственные победы и неудачи – шаг к успеху / Фото namaz

Они довольствуются успехом, не позволяя ему "накрыть" их с головой. В то же время они способны адекватно встретить неудачный момент в бизнесе, не позволяя ему сбить их с толку. Успешные бизнес-лидеры делают выводы и набираются опыта в обеих ситуациях и продолжают жить и работать дальше.

6. Успешные бизнес-лидеры щедрые

Многие из нас работали с людьми, которые постоянно что-то откладывают и резервируют, будь то знания или ресурсы. Они ведут себя так, будто боятся, что команда затмит их самих. Успешные популярные лидеры чрезвычайно щедры, потому что они хотят, чтобы их подчиненные делали все возможное, поскольку знают, что это позволит им выделиться и получить лучшие результаты. По сути, они считают, что успех подчиненных – это их успех.

7. Честность залог доверия и успеха

Честные люди вызывают доверие и восхищение своими действиями, а не только словами. Многие из бизнес-лидеров лишь на словах утверждают, что для них важна честность, но хорошие бизнес-лидеры делают ставку на свои действия. Не забывайте: слова убеждают, а действия подтверждают ваши слова или их опровергают.

8. Научитесь "читать" людей

Успешные бизнес-лидеры умеют улавливать невербальное общение людей. Они замечают выражение лица, язык тела и тон голоса, чтобы определить, что происходит с членами их команды. Добавьте в ваше общение с коллегами и подчиненными разумную долю эмпатии. И люди отблагодарят вас за ваше понимание успехами в работе и поддержкой ваших идей.

Умение чувствовать подчиненных – залог успеха / Фото Sistemaimpulsa

9. Умейте ценить потенциал других

Писатель Роберт Бро, известный точными цитатами, пишет: "Настоящая харизма возникает не тогда, когда вы хорошо относитесь к другим людям, а когда вы заставляете их нравиться себе, когда вы рядом". Успешные бизнес-лидеры не только видят лучшее в других людях, они делают так, чтобы это видели и другие. Они раскрывают таланты других людей и заставляют их сиять от счастья, поскольку они показывают их успехи и таланты всему миру.

10. Нужно иметь личностную сущность

Американский писатель и культурный критик Автор Дэниэл Куинн утверждает, что "харизма работает только тогда, когда вы можете сначала завладеть вниманием других людей и в дальнейшем можете сказать им что-то существенное". Успешные бизнес-лидеры лидеры понимают, что их опыт и знания имеют решающее значение для успеха людей, которые следуют за ними или работают под их руководством. Именно поэтому они регулярно общаются с людьми, делясь всем, что у них есть (в отличие от тех начальников, которые предлагают только светские беседы). Успешные популярные бизнес-лидеры не притворяются теми, кем они не являются. Им это не нужно, потому что у них есть суть и основа, и они делятся ими со всеми. Тем самым получая информацию для дальнейшего личностного роста и развития.

И напоследок ...

Умение быть приятным и ценить других – это не врожденные качества, это результат приобретенных навыков, которые имеют решающее значение для профессионального успеха. Попробуйте применить эти стратегии и станьте бизнес-лидером, которым вы всегда хотели быть.