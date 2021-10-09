Часто в бизнесе нужно применять различные приложения, чтобы повысить эффективность работы. Бизнес 24 расскажет об удобных сервисах, которые помогут быстро решить проблемы.

Перечень этих приложений помогут вам лучше управлять проектами, вести личные записи, создавать конференции. Вы точно слышали о Zoom и то, как приложение упростил жизнь многим работникам. Поэтому смотрите и выбирайте для себя лучший, или несколько одновременно.

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10 полезных программ для ведения бизнеса

Miro

Онлайн-доска, которую можно использовать для визуальных записей.

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RescueTime

Поможет вам автоматически сделать отчет о том, сколько времени вы тратите на поиск информации на других сайтах или программах.

Как работает приложение RescueTime: смотрите видео

Evernote

С помощью этого приложения вы можете делать записи, создавать рабочий план или составлять список задач.

Как работает приложение Evernote: смотрите видео

OmniFocus

Эта программа создает списки задач с указанием дедлайна, приоритетности.

Как работает приложение OmniFocus: смотрите видео

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Trello

Здесь можно приглашать участников, делиться мыслями, создавать вложения, обмениваться информацией.

Как работает приложение Trello: смотрите видео

Zoom

Самая популярная программа в период пандемии для проведения онлайн-конференций различной продолжительности.

Как работает приложение Zoom: смотрите видео

Kanbanflow

С помощью этого приложения вы сможете планировать свой рабочий процесс в компании. Она контролирует выполнение задачи, загружает документы, фото, отслеживать планы.

Как работает приложение Kanbanflow: смотрите видео

Slack

Программа корпоративной видеосвязи. Здесь можно создавать конференции, проводить частные беседы с сотрудниками.

Как работает приложение Slack: смотрите видео

Asana

Помогает создавать задания для рабочих и четко очерчивать сроки выполнения, создавать отдельные проекты и обмениваться фото и видео.

Как работает приложение Asana: смотрите видео

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Вчасно

Это сервис электронного документооборота. В последнее время очень популярный среди украинских приложений. Позволяет хранить документы и электронную подпись.

Обзор приложения "Вчасно": смотрите видео