Перечень этих приложений помогут вам лучше управлять проектами, вести личные записи, создавать конференции. Вы точно слышали о Zoom и то, как приложение упростил жизнь многим работникам. Поэтому смотрите и выбирайте для себя лучший, или несколько одновременно.
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10 полезных программ для ведения бизнеса
Miro
Онлайн-доска, которую можно использовать для визуальных записей.
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RescueTime
Поможет вам автоматически сделать отчет о том, сколько времени вы тратите на поиск информации на других сайтах или программах.
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Evernote
С помощью этого приложения вы можете делать записи, создавать рабочий план или составлять список задач.
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OmniFocus
Эта программа создает списки задач с указанием дедлайна, приоритетности.
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Trello
Здесь можно приглашать участников, делиться мыслями, создавать вложения, обмениваться информацией.
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Zoom
Самая популярная программа в период пандемии для проведения онлайн-конференций различной продолжительности.
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Kanbanflow
С помощью этого приложения вы сможете планировать свой рабочий процесс в компании. Она контролирует выполнение задачи, загружает документы, фото, отслеживать планы.
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Slack
Программа корпоративной видеосвязи. Здесь можно создавать конференции, проводить частные беседы с сотрудниками.
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Asana
Помогает создавать задания для рабочих и четко очерчивать сроки выполнения, создавать отдельные проекты и обмениваться фото и видео.
Как работает приложение Asana: смотрите видео
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Вчасно
Это сервис электронного документооборота. В последнее время очень популярный среди украинских приложений. Позволяет хранить документы и электронную подпись.
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