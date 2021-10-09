Перечень этих приложений помогут вам лучше управлять проектами, вести личные записи, создавать конференции. Вы точно слышали о Zoom и то, как приложение упростил жизнь многим работникам. Поэтому смотрите и выбирайте для себя лучший, или несколько одновременно.

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10 полезных программ для ведения бизнеса

Miro

Онлайн-доска, которую можно использовать для визуальных записей.

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RescueTime

Поможет вам автоматически сделать отчет о том, сколько времени вы тратите на поиск информации на других сайтах или программах.

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Evernote

С помощью этого приложения вы можете делать записи, создавать рабочий план или составлять список задач.

Как работает приложение Evernote: смотрите видео

OmniFocus

Эта программа создает списки задач с указанием дедлайна, приоритетности.

Как работает приложение OmniFocus: смотрите видео

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Trello

Здесь можно приглашать участников, делиться мыслями, создавать вложения, обмениваться информацией.

Как работает приложение Trello: смотрите видео

Zoom

Самая популярная программа в период пандемии для проведения онлайн-конференций различной продолжительности.

Как работает приложение Zoom: смотрите видео

Kanbanflow

С помощью этого приложения вы сможете планировать свой рабочий процесс в компании. Она контролирует выполнение задачи, загружает документы, фото, отслеживать планы.

Как работает приложение Kanbanflow: смотрите видео

Slack

Программа корпоративной видеосвязи. Здесь можно создавать конференции, проводить частные беседы с сотрудниками.

Как работает приложение Slack: смотрите видео

Asana

Помогает создавать задания для рабочих и четко очерчивать сроки выполнения, создавать отдельные проекты и обмениваться фото и видео.

Как работает приложение Asana: смотрите видео

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Вчасно

Это сервис электронного документооборота. В последнее время очень популярный среди украинских приложений . Позволяет хранить документы и электронную подпись.