The Endless Frontier Act, так называемый "Закон о бескрайних границах" – законопроект, проходящий процедуру рассмотрения палатами Конгресса и Сената США. Сенатор-демократ, Мэри Кантвелл из Вашингтона, спонсировала мероприятие, вносит изменения в этот законопроект для выделения дополнительных 10 миллиардов долларов еще одной компании, кроме SpaceX.

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Как SpaceX выиграла тендер NASA

В прошлом месяце NASA объявило, что компания по исследованию космоса Илона Маска SpaceX выиграла контракт на 2,9 миллиарда долларов на оказание услуг лунного транспорта американским астронавтам. Blue Origin, космическая компания, возглавляемая Джефф Безосом, также принимала участие в конкурсе.

Визуализация космической программы SpaceX / Фото SpaceX

SpaceX победила в тендерном противостоянии против Blue Origin и получила право использовать свою ракету Starship для транспортировки астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны. Как пишет The Washington Post ( принадлежащая Джеффу Безосу ), SpaceX получил награду "чтобы сохранить конкурентную среду".

Кстати, после того, как Blue Origin проиграл тендер NASA SpaceX Илон Маск смешно потролил Джеффа Безоса в твиттере.

Как Blue Origin может получить финансирование

В рамках "Закона о бескрайних границах" компания Blue Origin может получить 10 миллиардов долларов федерального финансирования, которые некоторые называют "спасением" для компании самого богатого человека мира Джефф Безоса.

Смотрите видео презентацию месячного аппарата Blue Moon компании Blue Origin

Сколько потратил Джефф Безос на лоббистов

Записи о раскрытии информации о лоббировании показали, что Blue Origin потратила 625 000 долларов на лоббирование в Конгрессе в первом квартале 2021 года.

"Закон о бескрайних границах" уже имеет сильную двухпартийную поддержку, на прошлой неделе Сенат США провел процедурное голосование преимуществом 71 против 27 голосов.

Получит ли Джефф Безос деньги на спасение

Несколько сенаторов с обеих сторон политической оси резко выступили против так называемого "спасения Безоса". Сенатор-демократ Берни Сандерс представил поправку, которая заблокирует поправку упомянутой выше Мэри Кантвелл с предложением выделить средства компании Джеффа Безоса. Он отметил иронию в выделении 10 миллиардов долларов богатому человеку мира, состояние которого приближается к 200 миллиардам.

Сообщение американского сенатора в твиттер / Фото Twitter

Я очень беспокоюсь, что сейчас мы видим, как два самых богатых человека в этой стране, Маск и Джефф Безос, решают вопрос того, как они собираются взять под контроль нашу космическую промышленность,

– сказал Сандерс на заседании Сената.

В свою очередь лоббисты Джефф Безос настаивают на том, что внесение поправки в "Закон о бескрайних границах" и потенциальное выделение средств Blue Origin, это лишь возмещение расходов, которые компания потратила на космическую программу. А также что кроме тендерных выплат для SpaceX, следует подготовить дополнительные финансовые средства, на которые очевидно будет претендовать Blue Origin, штаб-квартира которой находится в родном штате Мэри Кантвелл, потому что, с ее слов, для такого большого проекта необходимо обеспечить дополнительные ресурсы и иметь нескольких подрядчиков в случае, если один из них не справится со своей миссией