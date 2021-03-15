Одни из самых известных миллиардеров занимаются йогой и медитацией. Они уверены, что это занятие играет важную роль в достижении личностного роста, творчества, производительности и покоя.

Читайте в материале о 10 самых известных миллиардеров, которые занимаются йогой.

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Сергей Брин

Сергей Брин – сооснователь Google и президент Alphabet Inc. Его чистый капитал оценивают в 50,6 миллиарда долларов. Он занимает 13 место в списке самых богатых людей в мире.



Сергей Брин предпочитает занятиям йогой / Фото flickr

Брин занимался различными видами спорта, в частности:

гимнастикой;

катанием на лыжах;

плаванием;

катанием на коньках.

Несмотря на это, миллиардер также любит йогу. Он уверен, что именно благодаря этому он находится в центре внимания и поддерживает стабильность в своей жизни.

Пол Маккартни

Маккартни популярен как певец и бас-гитарист в "The Beatles". Кроме того, что он автор песен, композитор и мультиинструменталист – его чистый капитал оценивают в 1,2 миллиарда долларов. Именно этот факт делает его одним из самых богатых музыкантов в мире.



Пол Маккартни заинтересовался йогой в 60 лет / Фото ciudad

Маккартни начал искать стабильность в 60 лет – тогда открыл для себя йогу.

В моменты безумие медитация помогла мне найти моменты покоя, и я хотел бы думать, что это поможет обеспечить молодым людям тихое убежище в не очень тихом мире,

– заявил Маккартни.

Он посоветовал своим поклонникам практиковать йогу, ведь йога, по его словам, укрепляет человека изнутри.

Опра Уинфри

Уинфри – американская ведущая ток-шоу, актриса, телевизионный продюсер. Считается самой влиятельной женщиной в мире с капиталом 2,6 миллиарда долларов США.



Опра Уинфри – одна из самых влиятельных женщин мира / Фото cosmopolitanme

Опра является сторонником трансцендентальной медитации.

Что такое трансцендентальная медитация? Это простая, естественная техника. Она не требует лишних усилий и занимает лишь 15 – 20 минут утром и вечером. При этом человек сидит в удобной позе, с закрытыми глазами. Таким образом сознание человека успокаивается.

По словам Уинфри, медитация помогает ей связаться с Богом. Телеведущая медитирует по 20 минут и делает это дважды в день.

Уинфри даже на собственных ток-шоу говорит о том, что медитация помогает ей найти баланс между разумом и телом и получить хорошее самочувствие.

Я чувствую себя наполненной надежды, чувства удовольствия и глубокой радости,

– заверила Уинфри.

Ратан Тата

Ратан Тата – ексголова Tata Sons, индийский промышленник, бизнесмен и инвестор. Его чистый капитал – 1 миллиард долларов.



Ратан Тата / Фото financialexpress

Тата регулярно практикует йогу. Он тренировался под руководством Бхарат Тхакура – известного художественного гуру йоги. По словам Таты, даже в возрасте 81 года йога поддерживает его в форме.

Виллиан Клей Форд-младший

Американский бизнесмен и исполнительный председатель Ford Motor Company имеет чистый капитал в 1,35 миллиарда долларов.



Виллиан Клей Форд-младший с помощью йоги борется с состоянием при банкротстве / Фото peoples

Форд – огромный поклонник медитации. Он уверен, что именно медитация научила его состраданию. По словам Форда, медитация помогла ему пережить несколько лет банкротства.

Миллиардер также сделал занятия йогой в его компании обязательными, чтобы его сотрудники могли оставаться спокойными и продуктивными.

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Марк Бениофф

Этот предприниматель – основатель и генеральный директор SalesForce. Его чистый капитал оценивается в 6,4 миллиарда долларов.



Марк Бениофф / Фото kyky.org

Марк начал практиковать медитацию, когда приобретал стресс на работе в Oracle. Он утверждает, что носит духовную природу и является поклонником Далай-ламы, йоги и медитации. Он так же организовал комнаты для медитации в своих офисах. Дважды в неделю его работники занимаются йогой.

Руперт Мердок

Руперт Мердок – американский медиамагнат австралийского происхождения и генеральный директор News Corp. Его чистый капитал оценивается в 21,5 миллиарда долларов.



Руперт Мердок / Фото mddailyrecord

Мердок практикует трансцендентную медитацию. Таким образом он также снижает уровень стресса и успокаивается.

Рэй Далио

Он является основателем и генеральным директором Bridgewater Associates – крупнейшего в мире гедже-фонда. Его чистый капитал составляет 18,4 миллиарда долларов США. Далио – на 79 месте в списке самых богатых людей в мире.



Рэй Далио достиг успеха благодаря медитации / Фото Summit via Sportsfile

Рэй медитирует более 40 лет. Он считает, что стал успешным именно благодаря этому занятию.

Медитация, по словам Далио, открыла его ум, сделала его сосредоточенным, творческим и повысила его умственную активность.

Билл Гросс

Этот миллиардер является соучредителем крупнейшей глобальной компании Pacific Investment Management Co. Он имеет чистый капитал, который оценивается в 1,5 миллиарда долларов.



Билл Гросс регулярно занимается йогой / Фото chaslaupiastsiuk

Билл Гросс – заядлый практик йоги.

После 3 часов работы я занимаюсь йогой час,

– рассказал Гросс.

Он заверил, что эта практика помогает ему получить инвестиционные идеи.

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Дэниел Леб

Дэниел Леб – основатель и генеральный директор нью-йоркского гедже-фонда Third Point. Его чистый капитал – 3,2 миллиарда долларов.



Дэниел Леб занимается йогой 6 раз в неделю / Фото 2019-god.com

Леб регулярно практикует аштанга йогу.

Что такое аштанга йога? Этот стиль занятий отличается от других своей структуре и дисциплиной. Ее практикуют 6 дней в неделю, однако не начинающие – к такому количеству необходимо ити постепенно. Обычно начинают хотя бы с 3 раз в неделю. Все асаны выполняются только в определенной последовательности.

По словам миллиардера, йога помогла ему управлять своим умом, принимать решения и преодолевать сложные позиции и дискомфорт.