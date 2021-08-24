10 лет Apple без Стива Джобса: история успеха Тима Кука

Американский техногигант Apple уверенно удерживает пальму лидерства в гонке самых дорогих бизнес-империй мира. Уже десятый год подряд, когда вспоминают успехи компании, всегда заходит речь не только о ее основателе Стиве Джобсе, но и о его преемнике – Тиме Куке.

24 августа 2021 года исполняется ровно 10 лет с того момента, как Тим Кук возглавил компанию Apple. До этого он был главным операционным директором Apple с 2005 по 2011 год, а генеральным директором стал, когда Стив Джобс ушел с поста в 2011 году, за шесть недель до смерти.

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В 2010 году тогдашний операционный директор Apple Тим Кук поделился "самым значительным открытием", которое сделал для себя, когда пришел в Apple в 1998 году

Я должен был думать не только как инженер – инженеров учат принимать решения аналитически и в основном без эмоций. В жизни каждого из нас бывают моменты, когда полагаться на чувство или интуицию кажется более правильным – когда определенный курс просто кажется верным,

– сказал Кук во время выступления.

Критики не верили в Тима Кука

Когда Стив Джобс ушел со своего поста, некоторые критики сомневались в способности Тима Кука обеспечить такой же уровень творчества и инноваций. Ведь в должности главного операционного директора Apple Тим Кук был известен как тихий и трудолюбивый джентльмен. Он кардинально отличался от Стива Джобса, который имел репутацию резкого и вспыльчивого человека.

Однако, несмотря на сомнения критиков, Тим Кук нашел новые способы сделать продукцию Apple еще изысканнее и востребованной.

10 лет успеха благодаря интуиции

Я все чаще понимаю, что именно при принятии важнейших решений в жизни интуиция кажется наиболее незаменимой для того, чтобы все сделать правильно,

– говорит Тим Кук.

И на самом деле за последние десять лет Тим ​​Кук продемонстрировал исключительную интуицию, которой он, по его словам, в чем-то обязан основателю Apple. Стив Джобс часто принимал интуитивные решения, подтверждающие его очень тонкое чувство рынка и потребностей клиентов. Как, например, решение отказаться от пластикового экрана iPhone в пользу стеклянного всего за несколько месяцев до запуска первой модели.

Стив Джобс доверял собственной интуиции / Фото Getty Images

Ощущение рынка и инстинктивность в выборе стратегий Тима Кука сделали Apple одной из важнейших компаний современной эпохи. Ведь в прошлом году технологический гигант стал первой компанией, чей рыночный капитал достиг 2 триллионов долларов, а сегодня Apple остается самой дорогой компанией планеты.

Каминг-аут Тима Кука и социальные инициативы

В 2014 году Тим Кук стал первым открытым геем на посту генерального директора компании из списка Fortune 500.

Хотя я никогда не отрицал свою ориентацию, к этому времени я публично ее не признавал,

– написал тогда Тим Кук

Этим шагом он пытался показать обществу, что нетрадиционность сексуальной ориентации не может быть препятствием для успеха, и не только в бизнесе.

Поддержка Тимом Куком социальных вопросов также стала характерной чертой его стиля руководства компанией. Под его руководством Apple значительно увеличила благотворительные пожертвования – только в январе 2021 года компания направила 100 миллионов долларов на поддержку инициатив по борьбе за расовую справедливость.

Apple стремится изменить мир. Несколько лет назад мне стало понятно, что этого не добиться, если молчать о вещах, которые имеют значение,

– сказал Кук на конференции Fortune's CEO Initiative в 2018 году.

Критик консерваторов и конформистов

В 2014 году генеральный директор Apple Тим Кук прямо сказал инвесторам, чтобы они продали свои акции Apple, если не поддерживают его обещание сократить выбросы парниковых газов. Так резко Тим Кук отреагировал на вопрос о рентабельности инвестиций в возобновляемые источники энергии, который ему задали консервативные инвесторы на ежегодном собрании Apple.

Тим Кук отстаивает свои убеждения / Фото Getty Images

В 2017 году он выступил в защиту молодых иммигрантов, когда администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа попыталась прекратить действие программы поддержки молодежи, что прибывала в США в поисках убежища.

Я лично поражен, что это вообще обсуждается. Это не политический вопрос. Речь идет об элементарной человеческой порядочности и уважение,

– критиковал администрацию Трампа Тим Кук.

Интервьюеры часто спрашивают Тима Кука, должны ли корпоративные лидеры занимать определенную позицию относительно государственной политики, и о его готовности идти против правительств там, где другие руководители компаний хранят молчание.

Глава Apple постоянно аргументирует собственные инициативы тем, что о важных вещах следует говорить всегда, а лица, которые имеют влияние на общество и правительства должны быть первыми в этих дискуссиях.