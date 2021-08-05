Биометрическое устройство сканирует уникальные характеристики вашей руки, а также подкожные узоры, такие как вены, чтобы создать вашу уникальную электронную подпись. На сегодняшний день эта система действует только в некоторых городах США, но мировой лидер ритейлинга компания Amazon демонстрирует значительные аппетиты на продвижение этой технологии во всем мире.

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Именно поэтому в компании решили финансово простимулировать клиентов на то, чтобы они зарегистрировали свой отпечаток ладони для дальнейшего ее использования при оплате товаров и услуг

10 долларов каждому, кто зарегистрирует свою ладонь в системе Amazon, будут начислены на бонусный счет клиента .

Данные клиентов защищены, это дополнительная защита во времена пандемии COVID-19, – объяснение Amazon

Сейчас полностью не понятно как компания будет использовать и защищать эти биометрические данные.

Ведь, в ответ на указанные выше вопросы, в Amazon только объяснили, что при использовании биометрии применяют различные фильтры безопасности. Отпечаток пальца или ладони клиента не хранится непосредственно в сканирующем устройстве, а отправляется в защищенные облачные хранилища для дальнейшего хранения и использования в случае необходимости.

В Amazon гарантируют конфиденциальность данных клиентов / Фото Unsplash

Также в компании объясняют, что якобы после привязки ладони к аккаунту Amazon, алгоритм клиентской программы получает больше доступа к вещам, которые покупает клиент, его распорядка дня, вкусов и предпочтений. А это, по мнению компании, позволяет программе генерировать лучшие рекомендации для клиента в различных сферах.

Amazon подчеркивает то, что эта система в первую очередь направлена на защиту здоровья клиентов во времена пандемии COVID-19 как быстрая, удобная и бесконтактная альтернатива привычным способам аутентификации и оплаты.

Amazon гарантируя безопасность сервиса, утверждает, что клиент может в любой момент удалить свои данные. Также в компании уверяют в том, что данные клиента автоматически стираются, если в течение двух лет не была зафиксирована клиентская активность.

Скептические отзывы экспертов, сомнения в сохранении конфиденциальности

Пользователи скептически отнеслись к предложению Amazon . Многие вопросы также возникает в вопросе порядка хранения и защиты данных, которые будут собраны компанией.

Предложение Amazon предоставить еще больше личных данных вызывает беспокойство / Фото Unsplash

Многие указывают на потенциальные риски утечки конфиденциальных данных, что может иметь негативные последствия для клиентов, которые решили доверить компании Amazon отпечатки своих ладоней.

Эксперты по кибербезопасности не считают, что доведение биометрии до такого уровня – хорошая идея.

Антиутопическое будущее с научной фантастики уже наступило. Ужасно, что Amazon просит людей продавать свое тело, но еще страшнее то, что люди делают это за такую низкую цену,

– комментирует Альберт Фокс Кан, исполнительный директор нью-йоркского проекта по кибербезопасности в TechCrunch

Amazon уже попадала в скандалы относительно неправомерного использования данных пользователей

Следует отметить, что компания Amazon уже неоднократная сталкивалась с судебными исками о деятельности подобного рода систем. Речь идет о технологии распознавания лиц, данные пользователей с которой компания продавала полиции и правоохранительным органам

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