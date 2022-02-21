С 1 апреля в Украине заработают электронные ТТН

З 1 квітня цього року в Україні запрацюють в тестовому режимі електронні товарно-транспортні накладні (ТТН). У Мінінфраструктури вважають, що таке нововведення допоможе заощадити десятки мільйонів гривень.

Что изменится с 1 апреля

С 1 апреля участники рынка грузовых перевозок смогут регистрировать электронные ТТН и обмениваться ними как юридически значимые документы в единой системе. По предварительным расчетам, проект сэкономит 90% времени и более 500 миллионов гривен на печати и отправке ТТН, согласно подсчетам Мининфраструктуры.

Читайте также Очереди вырастут, система будет парализована: в Украине хотят изменить правила доставки посылок

Сколько продлится тестовый режим

Тестовый режим продлится до 1 августа, ведь именно тогда электронные накладные станут обязательными. Предполагается, что за это время не только бизнес сможет подготовиться к нововведениям, но и в министерстве будет время, чтобы определить недостатки и внести коррективы в систему.

Как создать электронную ТТН

Чтобы создавать накладные, предприниматели могут выбрать для сотрудничества любого прошедшего сертификацию провайдера. Также в министерстве подчеркнули, что будут обеспечивать интероперабельность системы.

Независимо от того, с каким провайдером будет работать грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик – данные е-ТТН будут синхронизироваться через систему и станут доступны всем сторонам, даже если у каждой из них другой провайдер,

– пояснили в министерстве.

Сейчас в Мининфраструктуре разрабатывают цены на использование е-ТТН и готовы обсуждать их с провайдерами и пользователями. Во время тестового периода создание накладных в системе будет безвозмездным.