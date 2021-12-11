1 000 гривен за вакцинацию: как бизнесу стать участником программы "єПідтримка"

Государство с 19 декабря начнет выплачивать по 1 тысяче гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19 и получившим соответствующий сертификат в приложении Дія.

Средства поступят на специальную карту, которую нужно открыть в одном из шести банков-партнеров инициативы. Потратить деньги граждане смогут на услуги и товары отдельных категорий и отдельных предприятий, отвечающих условиям программы "єПідтримка".

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Как бизнесу стать участником "єПідтримка"

Для того чтобы украинцы смогли оплачивать ваши услуги или товары через карточку "єПідтримка", у вас должны быть:

POS-терминал;

присвоенный один из МСС-кодов, указанных в условиях программы.

Бизнес должен осуществлять деятельность хотя бы по одному из следующих МСС-кодов:

Сфера деятельности Коды Культура 5942, 7832, 7922, 7929, 7991 Пассажирские внутренние перевозки (железнодорожный и авиатранспорт) 4112, 4511 Физическая культура и спорт 7941, 7997

Как узнать, есть ли у вас необходимый МСС-код

МСС-код указан в чеках оплат, производимых через POS-терминал. Кроме того, код можно узнать в банке, предоставляющем вам услуги эквайринга (возможность безналичной оплаты).

На что граждане могут потратить средства по программе "єПідтримка" / Скриншот сайта Минцифры

Почему оплата не проходит

Оплата может не пройти, если ваш бизнес не имеет соответствующего МСС-кода или ее осуществляют на счет юридического лица из черного списка.

Как получить оплату с карты "єПідтримка" от клиента через интернет

В Минцифре объясняют, что процедура в таком случае стандартная: нужно иметь договор интернет-эквайринга, интегрированный в сайт или приложение. POS-терминал должен быть рабочим, а МСС-код – совпадать с одним из кодов, предусмотренных программой.

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Важные нюансы

Если стоимость товара или услуги вашего бизнеса превышает 1 тысячу гривен , оплату можно разбить на две части: снять лимитированную тысячу с карточки "єПідтримка", а остальное – с другого счета клиента.

, оплату можно разбить на две части: снять лимитированную тысячу с карточки "єПідтримка", а остальное – с другого счета клиента. Приобретенный за льготные средства товар (или не оказанную, оказанную некачественно услугу) клиенты имеют право вернуть . Продавец возвращает деньги так, как и снимал – безналично, на карту программы "єПідтримка".

. Продавец возвращает деньги так, как и снимал – безналично, на карту программы "єПідтримка". Сообщить клиентам о том, что вы принимаете оплату средствами "єПідтримка", можно с помощью специальных стикеров, постеров и виджетов от Минцифры, доступных по ссылке .

. Воспользоваться льготной тысячей гривен украинцы могут в течение 4 месяцев со дня зачисления.

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