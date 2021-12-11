Средства поступят на специальную карту, которую нужно открыть в одном из шести банков-партнеров инициативы. Потратить деньги граждане смогут на услуги и товары отдельных категорий и отдельных предприятий, отвечающих условиям программы "єПідтримка".
Читайте также Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно
Как бизнесу стать участником "єПідтримка"
Для того чтобы украинцы смогли оплачивать ваши услуги или товары через карточку "єПідтримка", у вас должны быть:
- POS-терминал;
- присвоенный один из МСС-кодов, указанных в условиях программы.
Бизнес должен осуществлять деятельность хотя бы по одному из следующих МСС-кодов:
|Сфера деятельности
|Коды
|Культура
|5942, 7832, 7922, 7929, 7991
|Пассажирские внутренние перевозки (железнодорожный и авиатранспорт)
|4112, 4511
|Физическая культура и спорт
|7941, 7997
Как узнать, есть ли у вас необходимый МСС-код
МСС-код указан в чеках оплат, производимых через POS-терминал. Кроме того, код можно узнать в банке, предоставляющем вам услуги эквайринга (возможность безналичной оплаты).
На что граждане могут потратить средства по программе "єПідтримка" / Скриншот сайта Минцифры
Почему оплата не проходит
Оплата может не пройти, если ваш бизнес не имеет соответствующего МСС-кода или ее осуществляют на счет юридического лица из черного списка.
Как получить оплату с карты "єПідтримка" от клиента через интернет
В Минцифре объясняют, что процедура в таком случае стандартная: нужно иметь договор интернет-эквайринга, интегрированный в сайт или приложение. POS-терминал должен быть рабочим, а МСС-код – совпадать с одним из кодов, предусмотренных программой.
Интересно Как украинский стартап Jiji вытеснил OLX и других конкурентов в Африке
Важные нюансы
- Если стоимость товара или услуги вашего бизнеса превышает 1 тысячу гривен, оплату можно разбить на две части: снять лимитированную тысячу с карточки "єПідтримка", а остальное – с другого счета клиента.
- Приобретенный за льготные средства товар (или не оказанную, оказанную некачественно услугу) клиенты имеют право вернуть. Продавец возвращает деньги так, как и снимал – безналично, на карту программы "єПідтримка".
- Сообщить клиентам о том, что вы принимаете оплату средствами "єПідтримка", можно с помощью специальных стикеров, постеров и виджетов от Минцифры, доступных по ссылке.
- Воспользоваться льготной тысячей гривен украинцы могут в течение 4 месяцев со дня зачисления.
Вас может заинтересовать – Вакцинация от COVID-19 в Украине: смотрите видео