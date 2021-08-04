1 000 долларов за вакцинацию: новая инициатива работодателей
Источник:Bloomberg
Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Vanguard Group старается как можно быстрее перейти к гибридному варианту труда сотрудников. При этом в компании решили финансово простимулировать собственных сотрудников, которые получат прививки от коронавируса.
Компания имеет амбициозные планы, и ожидает, что до октября этого года все ее сотрудники будут вакцинированы против COVID-19.
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1 000 долларов за вакцинацию от COVID-19
Для стимулирования сотрудников на получение вакцины от коронавируса Vanguard Group предлагает 1 000 долларов США своим сотрудникам.The Vanguard Group – огромная частная независимая инвестиционная компания, объединяющая около 370 фондов (180 американских и 190 зарубежных). Vanguard Group и ее конкурент Black Rock, являются одними из крупнейших инвестиционных компаний в мире.
При этом в компании уверяют, что выплаты будут распространены на всех сотрудников, которые смогут документально подтвердить прививки от COVID-19, даже если они получили вакцину до того момента, как компания объявила о финансовом вознаграждении. Представители Vanguard Group официально подтвердили факт финансового стимулирования работников компании.
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Мы действительно предлагаем финансовое поощрение для сотрудников, которые предоставили подтверждение вакцинации против COVID-19. Поскольку они нашли время, чтобы защитить себя, друг друга и наши подразделения путем вакцинации,
– сообщили в компании.
Чем обусловлено такое решение Vanguard Group
Программа финансового стимулирования стала следствием решения Vanguard Group перейти к гибридной модели работы в начале этого года. Сейчас компания позволяет большинству сотрудников работать удаленно по понедельникам и пятницам.По данным Bloomberg Vaccine Tracker, в штате Пенсильвания, где расположены офисы компании Vanguard Group, около 53% лиц уже полностью вакцинированы против COVID-19.
По мере того как американские работодатели разрабатывают планы по возвращению работников в офисы, в том или ином формате, сразу же возникает вопрос о необходимости вакцинации лиц, находящихся совместно в коллективах. Особое внимание работе в офисном режиме невакцинированных сотрудников компании уделяется в тех регионах США, где активно распространяется штамм Дельта коронавируса.
Тем более, что последние заявления медиков беспокоят работодателей все больше. Ведь их предупреждают, штамм Дельта не только столь же заразен, как ветряная оспа, но и легко передается от вакцинированных людей к вакцинированным.
Конкурент Vanguard Group – компания BlackRock – недавно также скорректировала планы возвращения к офисной работы, запретив невакцинированным сотрудникам с начала июля месяца появляться в офисе. Работники этой нью-йоркской компании должны были сообщить о наличии прививки до конца июня.