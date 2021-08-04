1 000 долларов за вакцинацию: новая инициатива работодателей

Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Vanguard Group старается как можно быстрее перейти к гибридному варианту труда сотрудников. При этом в компании решили финансово простимулировать собственных сотрудников, которые получат прививки от коронавируса.

Компания имеет амбициозные планы, и ожидает, что до октября этого года все ее сотрудники будут вакцинированы против COVID-19.

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1 000 долларов за вакцинацию от COVID-19

Для стимулирования сотрудников на получение вакцины от коронавируса Vanguard Group предлагает 1 000 долларов США своим сотрудникам.

The Vanguard Group – огромная частная независимая инвестиционная компания, объединяющая около 370 фондов (180 американских и 190 зарубежных). Vanguard Group и ее конкурент Black Rock, являются одними из крупнейших инвестиционных компаний в мире.

При этом в компании уверяют, что выплаты будут распространены на всех сотрудников, которые смогут документально подтвердить прививки от COVID-19, даже если они получили вакцину до того момента, как компания объявила о финансовом вознаграждении. Представители Vanguard Group официально подтвердили факт финансового стимулирования работников компании.

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Мы действительно предлагаем финансовое поощрение для сотрудников, которые предоставили подтверждение вакцинации против COVID-19. Поскольку они нашли время, чтобы защитить себя, друг друга и наши подразделения путем вакцинации,

– сообщили в компании.

Чем обусловлено такое решение Vanguard Group

Программа финансового стимулирования стала следствием решения Vanguard Group перейти к гибридной модели работы в начале этого года. Сейчас компания позволяет большинству сотрудников работать удаленно по понедельникам и пятницам.

По данным Bloomberg Vaccine Tracker, в штате Пенсильвания, где расположены офисы компании Vanguard Group, около 53% лиц уже полностью вакцинированы против COVID-19.

По мере того как американские работодатели разрабатывают планы по возвращению работников в офисы, в том или ином формате, сразу же возникает вопрос о необходимости вакцинации лиц, находящихся совместно в коллективах. Особое внимание работе в офисном режиме невакцинированных сотрудников компании уделяется в тех регионах США, где активно распространяется штамм Дельта коронавируса.

BlackRock и Vanguard Group крупнейшие в мире инвестиционные компании / Фото Financial Times

Тем более, что последние заявления медиков беспокоят работодателей все больше. Ведь их предупреждают, штамм Дельта не только столь же заразен, как ветряная оспа, но и легко передается от вакцинированных людей к вакцинированным.

Конкурент Vanguard Group – компания BlackRock – недавно также скорректировала планы возвращения к офисной работы, запретив невакцинированным сотрудникам с начала июля месяца появляться в офисе. Работники этой нью-йоркской компании должны были сообщить о наличии прививки до конца июня.