Компания имеет амбициозные планы, и ожидает, что до октября этого года все ее сотрудники будут вакцинированы против COVID-19.
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1 000 долларов за вакцинацию от COVID-19
Для стимулирования сотрудников на получение вакцины от коронавируса Vanguard Group предлагает 1 000 долларов США своим сотрудникам.
При этом в компании уверяют, что выплаты будут распространены на всех сотрудников, которые смогут документально подтвердить прививки от COVID-19, даже если они получили вакцину до того момента, как компания объявила о финансовом вознаграждении. Представители Vanguard Group официально подтвердили факт финансового стимулирования работников компании.
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Мы действительно предлагаем финансовое поощрение для сотрудников, которые предоставили подтверждение вакцинации против COVID-19. Поскольку они нашли время, чтобы защитить себя, друг друга и наши подразделения путем вакцинации,
– сообщили в компании.
Чем обусловлено такое решение Vanguard Group
Программа финансового стимулирования стала следствием решения Vanguard Group перейти к гибридной модели работы в начале этого года. Сейчас компания позволяет большинству сотрудников работать удаленно по понедельникам и пятницам.
По мере того как американские работодатели разрабатывают планы по возвращению работников в офисы, в том или ином формате, сразу же возникает вопрос о необходимости вакцинации лиц, находящихся совместно в коллективах. Особое внимание работе в офисном режиме невакцинированных сотрудников компании уделяется в тех регионах США, где активно распространяется штамм Дельта коронавируса.
BlackRock и Vanguard Group крупнейшие в мире инвестиционные компании / Фото Financial Times
Тем более, что последние заявления медиков беспокоят работодателей все больше. Ведь их предупреждают, штамм Дельта не только столь же заразен, как ветряная оспа, но и легко передается от вакцинированных людей к вакцинированным.
Конкурент Vanguard Group – компания BlackRock – недавно также скорректировала планы возвращения к офисной работы, запретив невакцинированным сотрудникам с начала июля месяца появляться в офисе. Работники этой нью-йоркской компании должны были сообщить о наличии прививки до конца июня.