Про нововведення та плани податкової щодо перевірок на наступний рік розповів керівник ДПС Євген Олейніков. Чого чекати ФОПам вже у січні – далі у матеріалі.

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Для кого використання РРО буде обов'язковим

Проводити розрахунки через РРО будуть змушені ФОПи 2 – 4 груп спрощеної системи оподаткування. Нововведення не торкнеться "найманих робітників", які працюють із компаніями через ФОП і не здійснюють розрахункових операцій – вони становлять значну частину 2 групи, стверджують у податковій.

Якщо у вас бізнес В2В, ви працюєте переважно з такими ж ФОПами і юридичними особами, маєте угоди, проводите розрахунки через банк, то з імовірністю 99% у вас не буде операцій, що підлягають застосуванню реєстратора. Якщо ж ви здійснюєте операції з роздрібної торгівлі, тобто В2С, то, скоріш за все, вам реєстратор знадобиться. Євген Олейніков Голова Державної податкової служби

Чи можна чекати на чергове відтермінування обов'язкової фіскалізації

Питання досі активно обговорюється – хтось вважає, що держава зробила достатньо, аби застосування РРО не перетворилось на зашморг для ФОПів, а інші переконані, що фіскалізацію варто обмежити та запроваджувати поступово.

Скільки ФОПів уже використовують касові апарати

Наразі в Україні РРО використовують 52 тисячі ФОПів на єдиному податку. Динаміка відчутна – минулоріч касові апарати використовували лише 23 – 25 тисяч підприємців.

Загалом в Україні зареєстровано близько 2 мільйонів ФОПів:

500 тисяч – на загальній системі оподаткування, з яких лише близько 10% ( 57 тисяч ) повинні застосовувати РРО на вимогу закону.

– на загальній системі оподаткування, з яких лише близько 10% ( ) повинні застосовувати РРО на вимогу закону. Таке ж співвідношення у спрощеній системі оподаткування між "реальними" ФОПами та "найманими працівниками". Останніх, за словами Олейнікова, не менше ніж 800 тисяч.

Фактично, більшість з тих, хто по закону має встановити касовий апарат на спрощеній системі оподаткування, уже це зробила.

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Перевірки та відповідальність

До кінця карантину діє мораторій на перевірки, тому в цей час податкова працює лише інформаційно.

З 1 січня будемо звертатись і нагадувати, що поки діє мораторій, потрібно ним скористатися – встановити РРО і почати його застосовувати,

– наголосив Олейніков.

За словами посадовця, коли знімуть мораторій, ДПС не проводитиме масштабних перевірок ФОПів щодо РРО: "Ми здійснимо точковий тиск на найбільш відвертих, зухвалих порушників, і виконаємо не стільки фіскальну, скільки демонстраційну функцію".

За підрахунками Олейнікова, понад 70% платників податків в Україні – доброчесні, а завдання податкової – гарантувати, щоб закону дотримувалися й решта 30%.