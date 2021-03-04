Дедалі більше українців обирає для проживання місто. Уже сьогодні 70% українців живуть у великих населених пунктах. Там більше перспектив, можливостей знайти високооплачувану роботу, та й транспортне сполучення краще, вважають новоявлені містяни. Проте чи справді міста України готові до такої кількості жителів?

Як поліпшити ситуацію, створити в перенаселених містах розумну інфраструктуру й що таке Smart Metering – про це читайте далі в огляді за підтримки Київстар Бізнес.

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Біль перенаселених міст

Слід визнати: наші міста просто не встигають розвиватися й ставати хоч трохи зручнішими для своїх жителів. Найбільше проблем пов’язано з масштабною забудовою населених пунктів. Придбати нерухомість і переїхати до гарної, затишної квартири можна в будь-якому місті. Однак чи буде життя там зручним?

Купивши довгоочікувану оселю в новобудові, власники одразу стикаються з безліччю проблем, левова частка яких стосується інфраструктури. Зокрема:

Паркування авто: новосельцям раз по раз доводиться довго шукати вільне місце, щоб припаркувати автівку поблизу омріяного будинку.

новосельцям раз по раз доводиться довго шукати вільне місце, щоб припаркувати автівку поблизу омріяного будинку. Шлях на роботу (заради якої люди й перебралися до міста) лежить через затори: на дорозі водіям доводиться простоювати годинами.

(заради якої люди й перебралися до міста) лежить через затори: на дорозі водіям доводиться простоювати годинами. Брак дитячих майданчиків та освітньо-виховних закладів: улаштувати малюка до дитсадка – ще той квест.



Перевантажені дороги – одна з найбільших проблем перенаселених міст / Фото Укрінформ

У таких умовах саме великі технологічні компанії, з їх значними ресурсами, мають сприяти розвитку та модернізації міст, підтримувати запровадження інновацій. Зробити життя в містах комфортнішим місцевій владі допоможуть сучасні технології та ресурси Київстар.

Серед них – не лише високошвидкісний інтернет, а й хмари, аналіз Big Data (великих даних) та IoT-рішення (інтернет речей). Коли в міста є потрібні інструменти й аналітика, приймати якісні управлінські рішення завжди простіше.

На часі — запровадження рішень, що підтримуватимуть і поліпшуватимуть інфраструктуру та сервіси для населення, переконаний директор з розвитку на корпоративному ринку компанії "Київстар" Костянтин Вечір.

Київстар уже робить для цього багато, спираючись на високотехнологічні мережі передачі даних 4G. Наразі вони покривають міста та малі населені пункти: доступ до нових мобільних технологій 4G від Київстар сьогодні є у 87,4% населення України. У людей мають бути рівні можливості – незалежно від того, живуть вони у великому місті чи в маленькому,

– зауважує Костянтин Вечір.

Однак інтернет – це основа, міцний фундамент. Далі постає питання, як вибудувати міську екосистему за концепцією "розумного" міста – Smart City.

Smart City: коротко про головне

• Smart City – це сукупність інформаційно-цифрових технологій для підвищення якості життя в місті.



• IoT-технології (internet of things – інтернет речей) інтегруються у відповідні структури, щоб підвищити рівень надання послуг, знизити вартість та оптимізувати споживання ресурсів, поліпшити комунікацію й порозуміння з користувачами.



• Різні завдання групуються й об’єднуються в комплексну екосистему, що розумно організовує життя міст.



• Згідно з концепцією Smart City, міста слід цілком оцифрувати та автоматизувати. Це зробить життя в них зручним та безпечним як для місцевих жителів, так і для туристів



Мета концепції Smart City – комфортне та безпечне місто / Фото hub.kyivstar.ua

Сучасні технології допомагають урегульовувати багато сфер нашого життя, зокрема:

налаштовувати міське освітлення ,

, регулювати потік транспорту ,

, контролювати рівень та вивезення відходів ,

, продумувати туристичні маршрути ,

, організовувати безпеку жителів ,

, оцінювати споживання води та інших ресурсів.

"Сьогодні корисні місту рішення часто є окремими сервісами від різних постачальників. Для міста ж було б зручніше, щоб його завдання вирішувались комплексно – "під ключ". Це складний процес, адже готових рішень не існує. Необхідно комбінувати кілька інструментів в одну мережу, яка дасть місту змогу здійснювати моніторинг, збирати й аналізувати дані, управляти сервісами через об'єднані платформи, – розмірковує Костянтин Вечір. – І тут на передній план має вийти технологічний інтегратор, який візьме на себе реалізацію комплексного завдання, знаходитиме найкращі рішення під конкретні запити міста та інтегруватиме їх для ефективної взаємодії всіх сервісів. Київстар вважає таку модель найперспективнішою й готовий стати таким інтегратором технологій для найкращого результату проєктів Smart City".

Smart City – багатоскладова система. Розгляньмо її детальніше на прикладі одного з елементів – Smart Metering, тобто "розумного" обліку.

Економія витрат зі Smart Metering

Отже, Smart Metering – це "розумна" система обліку ресурсів. Вона охоплює обладнання та комплекс заходів для автоматизованого збору та обліку даних щодо споживання комунальних ресурсів: води, газу, електроенергії, тепла.

Облікові пристрої працюють на основі IoT-технологій (інтернету речей) та інтегровані з єдиним центром керування, куди стікається інформація про споживання. Завдяки централізованому збору даних комунальні служби можуть миттєво відстежувати стан своїх мереж і аналізувати витрату ресурсів.

Smart Metering: як це працює

Облікові пристрої – "розумні" лічильники нового зразка з модемами, що працюють на технології NB-IoT, – розміщують у підвалах.

"Розумне" обладнання збирає дані про обсяг спожитого ресурсу в зазначений час, а також додаткові параметри (про тиск, температуру тощо) з метою поліпшення обслуговування мережі постачальника й передає на сервер управляючої компанії на обробку за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення.

Для роботи пристроїв використовується окрема VPN-мережа Київстар, а для передачі даних – M2M-SIM-картки. Їхня перевага: завдяки універсальній платформі для керування М2М, комунальні підприємства можуть самостійно налаштовувати правила роботи карток.

Наприклад, у мережах часто трапляються аварії різних масштабів – прориваються теплотраси та водогони. Через те, що пошкодження виявляють запізно, місто втрачає багато ресурсів. Натомість Smart Metering дає змогу оперативно отримувати інформацію про стан конкретних ділянок, у режимі реального часу виявляти й ліквідувати аварії до того, як вони завдадуть серйозної шкоди довкіллю.

Як зазначив керівник департаменту з розвитку конвергентних рішень Київстар Павло Харіков, це суттєво економить кошти та ресурси.

Київстар уже реалізував кілька проєктів у цій сфері. І досвід компанії показав, що середня розрахункова економія із застосуванням рішення Smart Metering на основі технологій NB-IoT становить 17–20% всіх операційних витрат підприємства.

Наразі ми з кількома водоканалами здійснюємо пілотні проєкти й уже пересвідчилися, що побудинковий облік води й датчики на лічильниках дають комунальному підприємству дуже багато корисної інформації,

– зауважує Павло Харіков.

Приклад міста Херсон

У квітні 2020 року Київстар та Херсонський водоканал запустили проєкт Smart Metering у тестовому режимі. У 12 багатоквартирних будинках було встановлено "розумні" водоміри нового зразка. Для роботи пристроїв використовувалась окрема VPN-мережа Київстар.

Пілотний проєкт у Херсоні дав змогу в короткий термін перевірити на практиці, як працює рішення Smart Metering і яку вигоду отримує підприємство. Результати показали, що дані надходять регулярно та швидко й не втрачаються навіть з огляду на встановлення обладнання нижче рівня землі – у підвальних приміщеннях.

Система Smart Metering скоротила час на отримання інформації, мінімізувавши кількість ланок, задіяних у процесі моніторингу.

Полегшити життя – не так складно

"Розумний" облік – гарне рішення для всіх. Автоматизований збір даних захищає користувачів від маніпуляцій з показниками, а комунальне підприємство отримує вигоду від раціонального споживання природних ресурсів.

Виявляється, полегшити життя містянам і комунальникам не так уже й складно. Необхідно лише задіяти сучасні технології з їх широкими можливостями.

За "розумним" обліком ресурсів на черзі – регулювання міського освітлення, потоку транспорту, аналіз внутрішнього туристичного потенціалу та багатьох інших сфер нашого життя. Далі – більше!

Важливо! Бізнес-клієнти Київстар можуть замовити як підключення до мережі NB-IoТ, так і "розумні" пристрої та програмне забезпечення для моніторингу й управління. З усіх питань щодо замовлення звертайтеся на iot@kyivstar.net.