"Розумні" технології: що роблять М2М та IoT для бізнесу

Джерело:24 канал
Будь-яка поломка на виробництві може зупинити роботу на пів дня, а це для компанії – чималі збитки. Мегаполіси потерпають від заторів, водії – від браку паркувальних місць. Тим часом сучасні технології можуть розв’язати – і вже розв’язують – ці та багато інших проблем.
Першу вигоду від автоматизації людство отримало 1620 року, коли з’явився термостат, який регулював температуру в інкубаторі для курей. Далі були ткацькі верстати, автоматичні млини, телефонні комутатори, комп’ютери... Кожен винахід здійснював справжню революцію у своїй царині.
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Розповідаємо, як працює автоматизація сьогодення, що таке ІоТ та М2М і в яких сферах їх доцільно застосовувати.
Сьогодні кожен успішний бізнес застосовує елементи автоматизації. Передусім, автоматизуються рутинні процеси з простим алгоритмом:
Завдяки сучасним технологіям усе це можна робити дистанційно. Дані передаються по інтернету, за допомогою SMS, CSD або голосовим каналом. Сукупність цих технологій називається Machine-to-Machine, або скорочено М2М.
Компанії використовують М2М-технології для вдосконалення продукції та сервісів і надання кінцевим споживачам більшої кількості послуг. Технології, які за допомогою М2М розширюють можливості пристроїв, називають інтернетом речей.
Застосування М2М та IoT є вкрай важливим у сферах, де потрібна автоматизація процесів. Інтернет речей дає змогу економити на обслуговуванні обладнання: датчики збирають актуальну інформацію про його стан, а отже, техобслуговування та ремонт здійснюються вчасно.
Системи відеоспостереження та охорони стали частиною життя як окремих бізнесів, так і цілих міст. Камери відеоспостереження, що розпізнають осіб у метро та на вулицях міста, підвищують рівень безпеки життя, зменшуючи випадки крадіжок, хуліганських нападів та інших небезпечних ситуацій.До слова, оператор мобільного зв’язку Київстар надає клієнтам послугу "Корпоративна VPN-мережа". Захистіть своє обладнання, робочі станції та увесь бізнес від зловмисників та інших загроз, на які наражаються користувачі глобальної інтернет-мережі. Завдяки VPN-мережі інформаційні системи компанії захищені від хакерських атак та зломів.
Медичні прилади, підключені до інтернету, запобігають виникненню в пацієнтів серйозних ускладнень, скорочуючи при цьому витрати на лікування. Адже дані збираються й одразу надходять до лікарів, завдяки чому ускладнення оперативно виявляються або навіть попереджаються. Ба більше, ці технології рятують життя: лікарі вчасно реагують на погані аналізи пацієнтів та направляють останніх на додаткові обстеження.
Міський транспорт із датчиками переміщення, сміттєві баки з датчиками наповнення, планування маршрутів транспорту на підставі даних про переміщення людей містом, відеоспостереження, контроль за рівнем води у водоймах, датчики шуму та забруднення роблять міста зручнішими й безпечнішими. А великі дані, що надходять від датчиків, дають змогу місцевій владі краще розуміти потреби жителів.
Майбутнє за "розумними" містами / Фото smartlogictech.com
Компанія відстежує, де перебуває транспортний засіб (причому не лише автомобіль, а й судно) або коли йому час стати на завантаження. Датчики моніторять технічний стан транспорту й, виявивши найменшу несправність, повідомляють про це відповідний підрозділ, який направляє його на профілактику.
Датчики в землі фіксують:
Дрони ведуть запис із повітря й передають інформацію інженерам. За допомогою нейромереж інженери оцінюють стан ґрунтів.Зверніть увагу: інколи компанії застосовують багато SIM-карток M2M для передачі даних між пристроями. У таких випадках великою кількістю SIM-карток M2M легко керувати за допомогою центру керування ІоТ від Київстар, що розроблено Cisco. Ви можете встановлювати власні правила роботи SIM-карток та автоматизованого керування ними.
До теми Туризм та Big Data : навіщо місту аналітика великих даних
Київстар – це не лише найбільший мобільний оператор в Україні майже з 26 мільйонами абонентів. Компанія є надійним партнером для бізнесу, пропонуючи сучасні сервіси для роботи з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів, комунікацій тощо. Серед них – Big Data, хмарні сервіси та рішення для електронного документообігу. Також Київстар забезпечує своїм клієнтам переваги IoT, зокрема за допомогою Smart City, Smart Metering та індустріальний IoT.
Стрімке зростання міст та урбанізація змінюють підхід до планування та розвитку міської інфраструктури. Smart City дає змогу модернізувати управління всіма сферами міста й без зволікань розв’язувати проблеми його жителів. Так:
"Розумні" зупинки забезпечать комфортне життя у місті / Фото oms-is.eu
IoT-технології можна інтегрувати в будь-які сервіси, щоб підвищити рівень надання послуг, зменшити вартість та обсяги споживання ресурсів, поліпшити комунікацію та порозуміння компанії чи установи з містянами.
Концепція Smart City спирається на кілька стовпів. Один із них – телекомунікації. "Розумному" місту потрібен швидкий та надійний зв’язок. Саме з ним реалізовуватимуться елементи Smart City,
– зауважує директор із розвитку нових напрямків бізнесу Київстар Ілля Польшаков.
Наприкінці 2018 року Київстар успішно протестував NB-IoT-мережу для інтернету речей, яка дає змогу:
Це були перші кроки з розвитку проєктів Smart City. Наразі ми тестуємо нові IoT-рішення спільно з партнерами та клієнтами,
– додає Ілля Польшаков.
Ідеться про:
Smart Metering – це складова частина Smart City, яка відстежує споживання енергоресурсів населенням та підприємствами, контролює тиск у мережі, рівень напруги, температуру тощо, фіксує аварії на певних ділянках і прогнозує споживання ресурсів.
Детальніше: "Розумний" облік полегшує життя містянам і комунальникам: як він працює
За допомогою IoT на підприємстві можна створити автоматизовану систему, яка знизить імовірність позапланових зупинок обладнання.
Промисловий IoT для Київстар – стратегічний напрям розвитку, на який компанію надихнула поява стандарту зв’язку 4G в Україні. Наш досвід свідчить, що бізнеси в різних сферах зацікавлені в отриманні технології мережі для "розумних" пристроїв. Адже автоматизація обліку споживання ресурсів на підприємстві, зокрема, суттєво зменшує операційні витрати,
– пояснює Ілля Польшаков.
Припустімо, що підприємство розробляє та випускає конвеєри для різних галузей промисловості – від фармакології до важкого машинобудування. Завдяки М2М-технологіям відстежується увесь виробничий процес: датчики зчитують температуру, осьові коливання, звук, час виробничого циклу тощо. За допомогою IoT ці дані збираються й порівнюються з еталонними значенням. У разі відхилення від нього про це сповіщаються ремонтні бригади. Так превентивний моніторинг економить виробникові та його клієнтам час та гроші.
Обираючи технологію для автоматизації бізнес-процесів, потрібно врахувати низку параметрів – від типу пристрою до способу передачі даних.
Київстар розгортає мережі NB-IoT на локаціях клієнтів для роботи великої кількості пристроїв, які в сукупності обмінюються великими обсягами інформації. NB-IoT – це мережа з низьким енергоспоживанням та гарантовано високим ступенем захисту інформації під час обміну між пристроями,
– наголошує директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.