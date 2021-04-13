Будь-яка поломка на виробництві може зупинити роботу на пів дня, а це для компанії – чималі збитки. Мегаполіси потерпають від заторів, водії – від браку паркувальних місць. Тим часом сучасні технології можуть розв’язати – і вже розв’язують – ці та багато інших проблем.

Першу вигоду від автоматизації людство отримало 1620 року, коли з’явився термостат, який регулював температуру в інкубаторі для курей. Далі були ткацькі верстати, автоматичні млини, телефонні комутатори, комп’ютери... Кожен винахід здійснював справжню революцію у своїй царині.

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Розповідаємо, як працює автоматизація сьогодення, що таке ІоТ та М2М і в яких сферах їх доцільно застосовувати.

Як працює автоматизація

Сьогодні кожен успішний бізнес застосовує елементи автоматизації. Передусім, автоматизуються рутинні процеси з простим алгоритмом:

які параметри перевірити,

куди передати результат,

де перевірити граничні відхилення,

що зробити в разі настання певної події.

Завдяки сучасним технологіям усе це можна робити дистанційно. Дані передаються по інтернету, за допомогою SMS, CSD або голосовим каналом. Сукупність цих технологій називається Machine-to-Machine, або скорочено М2М.

Компанії використовують М2М-технології для вдосконалення продукції та сервісів і надання кінцевим споживачам більшої кількості послуг. Технології, які за допомогою М2М розширюють можливості пристроїв, називають інтернетом речей.

Internet of Things (IoT) – це способи взаємодії фізичних об’єктів, пристроїв та систем між собою й з навколишнім світом із застосуванням різних технологій зв’язку та стандартів з’єднання. Завдяки IoT компанії в реальному часі дізнаються про те, як працюють їхні системи, отримуючи найдетальнішу інформацію – від технічного стану устаткування до ланцюгів поставок і логістичних операцій. Це дає змогу автоматизувати процеси й скорочувати видатки на робочу силу. У підсумку – оптимізовані витрати компанії та якісніші товари та послуги.

Де найкраще застосовувати технології М2М та IoT

Застосування М2М та IoT є вкрай важливим у сферах, де потрібна автоматизація процесів. Інтернет речей дає змогу економити на обслуговуванні обладнання: датчики збирають актуальну інформацію про його стан, а отже, техобслуговування та ремонт здійснюються вчасно.

Безпека

Системи відеоспостереження та охорони стали частиною життя як окремих бізнесів, так і цілих міст. Камери відеоспостереження, що розпізнають осіб у метро та на вулицях міста, підвищують рівень безпеки життя, зменшуючи випадки крадіжок, хуліганських нападів та інших небезпечних ситуацій.

До слова, оператор мобільного зв’язку Київстар надає клієнтам послугу "Корпоративна VPN-мережа". Захистіть своє обладнання, робочі станції та увесь бізнес від зловмисників та інших загроз, на які наражаються користувачі глобальної інтернет-мережі. Завдяки VPN-мережі інформаційні системи компанії захищені від хакерських атак та зломів.

Медицина

Медичні прилади, підключені до інтернету, запобігають виникненню в пацієнтів серйозних ускладнень, скорочуючи при цьому витрати на лікування. Адже дані збираються й одразу надходять до лікарів, завдяки чому ускладнення оперативно виявляються або навіть попереджаються. Ба більше, ці технології рятують життя: лікарі вчасно реагують на погані аналізи пацієнтів та направляють останніх на додаткові обстеження.

Smart City

Міський транспорт із датчиками переміщення, сміттєві баки з датчиками наповнення, планування маршрутів транспорту на підставі даних про переміщення людей містом, відеоспостереження, контроль за рівнем води у водоймах, датчики шуму та забруднення роблять міста зручнішими й безпечнішими. А великі дані, що надходять від датчиків, дають змогу місцевій владі краще розуміти потреби жителів.



Майбутнє за "розумними" містами / Фото smartlogictech.com

Логістика

Компанія відстежує, де перебуває транспортний засіб (причому не лише автомобіль, а й судно) або коли йому час стати на завантаження. Датчики моніторять технічний стан транспорту й, виявивши найменшу несправність, повідомляють про це відповідний підрозділ, який направляє його на профілактику.

Агропромисловість

Датчики в землі фіксують:

чи достатньо вологи,

чи потребують рослини добрив,

чи достатньо сонячного світла.

Дрони ведуть запис із повітря й передають інформацію інженерам. За допомогою нейромереж інженери оцінюють стан ґрунтів.

Зверніть увагу: інколи компанії застосовують багато SIM-карток M2M для передачі даних між пристроями. У таких випадках великою кількістю SIM-карток M2M легко керувати за допомогою центру керування ІоТ від Київстар, що розроблено Cisco. Ви можете встановлювати власні правила роботи SIM-карток та автоматизованого керування ними.

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Сучасні IoT-рішення від Київстар

Київстар – це не лише найбільший мобільний оператор в Україні майже з 26 мільйонами абонентів. Компанія є надійним партнером для бізнесу, пропонуючи сучасні сервіси для роботи з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів, комунікацій тощо. Серед них – Big Data, хмарні сервіси та рішення для електронного документообігу. Також Київстар забезпечує своїм клієнтам переваги IoT, зокрема за допомогою Smart City, Smart Metering та індустріальний IoT.

Smart City

Стрімке зростання міст та урбанізація змінюють підхід до планування та розвитку міської інфраструктури. Smart City дає змогу модернізувати управління всіма сферами міста й без зволікань розв’язувати проблеми його жителів. Так:

"Розумне" освітлення скорочує витрати на міське освітлення, у тому числі попереджаючи, прогнозуючи та вчасно ліквідовуючи поломки. Освітлення вмикається на повну потужність лиш там, де це необхідно.

скорочує витрати на міське освітлення, у тому числі попереджаючи, прогнозуючи та вчасно ліквідовуючи поломки. Освітлення вмикається на повну потужність лиш там, де це необхідно. "Розумні" парковки зменшують затори, збільшують доходи міста від паркувального сервісу, а також знижує забруднення повітря, адже водіям не потрібно "намотувати кола", шукаючи місце, де припаркуватися.

зменшують затори, збільшують доходи міста від паркувального сервісу, а також знижує забруднення повітря, адже водіям не потрібно "намотувати кола", шукаючи місце, де припаркуватися. "Розумні" зупинки дають пасажирам змогу не лише придбати квиток, а й переглянути на інформаційному табло, коли приїде автобус, який маршрут краще обрати і яка загалом ситуація на дорозі.



"Розумні" зупинки забезпечать комфортне життя у місті / Фото oms-is.eu

"Розумні" сміттєві баки (контейнери, обладнані спеціальними датчиками) передають диспетчерові інформацію про рівень заповнення, на основі якої приймається рішення про вивезення. А також будується оптимальний маршрут для сміттєвозів.

IoT-технології можна інтегрувати в будь-які сервіси, щоб підвищити рівень надання послуг, зменшити вартість та обсяги споживання ресурсів, поліпшити комунікацію та порозуміння компанії чи установи з містянами.

Концепція Smart City спирається на кілька стовпів. Один із них – телекомунікації. "Розумному" місту потрібен швидкий та надійний зв’язок. Саме з ним реалізовуватимуться елементи Smart City,

– зауважує директор із розвитку нових напрямків бізнесу Київстар Ілля Польшаков.

Наприкінці 2018 року Київстар успішно протестував NB-IoT-мережу для інтернету речей, яка дає змогу:

зчитувати показники датчиків руху муніципального транспорту,

збирати дані про водо- і теплоспоживання,

регулювати ступінь освітлення залежно від часу та погоди,

перенаправляти трафік для уникнення заторів,

стежити за станом довкілля,

підвищувати безпеку на вулицях.

Це були перші кроки з розвитку проєктів Smart City. Наразі ми тестуємо нові IoT-рішення спільно з партнерами та клієнтами,

– додає Ілля Польшаков.

Ідеться про:

NB-IoT-датчики "розумної" зони паркінгу;

лічильники та накладки на лічильники для моніторингу швидкості потоку води, витрат і контролю витоку води;

рішення "розумного" освітлення;

рішення з контролю переміщення персоналу, транспорту й обладнання компаній, що допомагає контролювати та забезпечувати ефективну роботу на підприємстві.

Smart Metering

Smart Metering – це складова частина Smart City, яка відстежує споживання енергоресурсів населенням та підприємствами, контролює тиск у мережі, рівень напруги, температуру тощо, фіксує аварії на певних ділянках і прогнозує споживання ресурсів.

Детальніше: "Розумний" облік полегшує життя містянам і комунальникам: як він працює

Індустріальний IoT

За допомогою IoT на підприємстві можна створити автоматизовану систему, яка знизить імовірність позапланових зупинок обладнання.

Основними її перевагами стануть:

максимальна енергоефективність,

прискорення виробничих процесів,

підвищення якості продукції.

Промисловий IoT для Київстар – стратегічний напрям розвитку, на який компанію надихнула поява стандарту зв’язку 4G в Україні. Наш досвід свідчить, що бізнеси в різних сферах зацікавлені в отриманні технології мережі для "розумних" пристроїв. Адже автоматизація обліку споживання ресурсів на підприємстві, зокрема, суттєво зменшує операційні витрати,

– пояснює Ілля Польшаков.

Як це працює

Припустімо, що підприємство розробляє та випускає конвеєри для різних галузей промисловості – від фармакології до важкого машинобудування. Завдяки М2М-технологіям відстежується увесь виробничий процес: датчики зчитують температуру, осьові коливання, звук, час виробничого циклу тощо. За допомогою IoT ці дані збираються й порівнюються з еталонними значенням. У разі відхилення від нього про це сповіщаються ремонтні бригади. Так превентивний моніторинг економить виробникові та його клієнтам час та гроші.

Як обрати технологію для бездротової передачі даних

Обираючи технологію для автоматизації бізнес-процесів, потрібно врахувати низку параметрів – від типу пристрою до способу передачі даних.

Наприклад, для автоматизації системи обліку спожитого палива на АЗС підійде GSM / LTE .

. А для передачі даних пристроєм один раз на добу в невеликому обсязі підійде NB-IoT.

Київстар розгортає мережі NB-IoT на локаціях клієнтів для роботи великої кількості пристроїв, які в сукупності обмінюються великими обсягами інформації. NB-IoT – це мережа з низьким енергоспоживанням та гарантовано високим ступенем захисту інформації під час обміну між пристроями,

– наголошує директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.

Фахівці Київстар допоможуть дібрати найкраще рішення для будь-якого бізнесу. У цілодобовому режимі відстежуйте та коригуйте стан пацієнтів, контролюйте рух транспорту, завантаженість парковок, безпеку території, увесь виробничий процес – від витрати ресурсів до рівня забруднення довкілля. З усіх питань звертайтеся на e-mail: iot@kyivstar.net.