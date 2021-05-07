Розставання Білла та Мелінди Гейтс не було мирним, – ЗМІ

Засновник Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда планували оголосити про розлучення ще у березні – таке рішення прийняли вже давно. Відомо, що подружжя досить бурхливо зважувалось на важливий крок.
З власних джерел TMZ стало відомо, що розставання мирним не було. Багато членів родини зляться на Гейтса нібито за багато його вчинків.
До теми У день оголошення про розлучення Білл Гейтс передав Мелінді акції 2 найбільших компаній Мексики
У ЗМІ запевнили, що практично вся родина підтримала Мелінду та стала на її бік.
Переховування від преси
Пара хотіла оголосити про розлучення ще в березні та готувалась до цього. Зокрема, Мелінда Гейтс орендувала острів Калівні в Гренаді. Його вартість – 132 тисячі доларів за ніч.
Жінка хотіла там переховатись разом з дітьми від уваги преси після того, як оголосить про розлучення. Що цікаво – Білла Гейтса не покликали.
Будинок, який орендувала Мелінда Гейтс / Фото calivigny-island.com
Острів, на якому розташований будинок / Фото calivigny-island.com
Розлучення Гейтсів: що відомо
- Подружжя повідомило про розлучення 3 травня. Білл Гейтс написав про це у твітері.
- Білл та Мелінда прожили разом 27 років, у них є 3 дитини: 2 доньки та син.
- Гейтси зауважили, що розлучення не вплине на роботу фундації, яку вони створили спільно.
- Стало відомо, що подружжя поділить майно за "розділовим контрактом".
- Білл Гейтс у день оголошення про розлучення передав Мелінді акції 2 найбільших компаній Мексики.