Розставання Білла та Мелінди Гейтс не було мирним, – ЗМІ

Засновник Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда планували оголосити про розлучення ще у березні – таке рішення прийняли вже давно. Відомо, що подружжя досить бурхливо зважувалось на важливий крок.

З власних джерел TMZ стало відомо, що розставання мирним не було. Багато членів родини зляться на Гейтса нібито за багато його вчинків.

До теми У день оголошення про розлучення Білл Гейтс передав Мелінді акції 2 найбільших компаній Мексики

У ЗМІ запевнили, що практично вся родина підтримала Мелінду та стала на її бік.

Переховування від преси

Пара хотіла оголосити про розлучення ще в березні та готувалась до цього. Зокрема, Мелінда Гейтс орендувала острів Калівні в Гренаді. Його вартість – 132 тисячі доларів за ніч.

Жінка хотіла там переховатись разом з дітьми від уваги преси після того, як оголосить про розлучення. Що цікаво – Білла Гейтса не покликали.



Будинок, який орендувала Мелінда Гейтс / Фото calivigny-island.com



Острів, на якому розташований будинок / Фото calivigny-island.com

Розлучення Гейтсів: що відомо