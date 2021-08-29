Пропозиція Apple є частиною попереднього врегулювання судового позову, поданого від імені розробників майже два роки тому. Якщо суд ухвалить таке рішення, а позивачі та відповідач домовляться, нові правила набудуть чинності.

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Судова тяганина розробників та Apple

Розробники подали в суд на компанію Apple з метою знизити комісію App Store або створити можливість використовувати альтернативні способи оплати. У відповідь, щоб попередньо врегулювати конфлікт, Apple запропонувала наступне:

компанія дозволить розробникам додатків відправляти користувачам електронні листи про альтернативні способи оплати, і таким чином не сплачувати комісію Apple;

про альтернативні способи оплати, і таким чином не сплачувати комісію Apple; ставка комісії не підвищуватиметься для дрібних розробників, яку Apple знизила з 30 до 15% минулого року, терміном щонайменше 3 роки;

минулого року, терміном щонайменше 3 роки; Apple створить фонд у розмірі 100 мільйонів доларів, з якого виплачуватиме тисячам розробників додатків, які є позивачами у суді, суми від 250 доларів до 30 тисяч доларів.

Такі зміни справді дозволять малим розробникам знизити вартість покупок всередині своїх додатків, або ж заробляти на цьому трохи більше.

Ми щиро пишаємось, що справа, розпочата двома розробниками, може допомогти тисячам розробників IOS отримати вигоду від важливих змін,

– заявив адвокат позивачів Стів Берман.

Великі розробники все ще незадоволені

Група компаній "Коаліція за справедливість для додатків", яка бореться за глобальні зміни політики App Store, залишилась незадоволеною такими поступками компанії. Організація була створена після того, як розробник Fortnite Epic Games обійшов 30% комісію App Store у листопаді 2020 року, через що був негайно видалений з магазину Apple.

На думку організації, така домовленість є лише фіктивним врегулюванням, покликаним заспокоїти судову тяганину, однак жодним чином не змінює сутність тотального контролю з боку Apple. Враховуючи те, що для великих розробників комісія надалі залишається у розмірі 30%, заява організації є більш ніж логічною.

Така домовленість не розв'язує структурних та фундаментальних проблем, які постають перед усіма розробниками, великими і малими, що підриває інновативність та конкуренцію в екосистемі додатків,

– заявили у "Коаліції за справедливість для додатків".

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Чому це важливо

Якщо на пристрої Android існують легальні можливості встановити альтернативні магазини, то App Store тримає абсолютну монополію на дистрибуцію додатків на пристроях систем IOS. Epic Games створили "Коаліцію за справедливість для додатків" проти власників платформи та непомірної комісії, до якої долучились Tinder, Spotify, Deezer та ще десятки розробників. Глобальна ціль організації – отримати свободу у виборі способів оплати, без прив'язки до будь-яких комісійних з боку Apple.