Хоча Google не любить відкрито говорити про зарплату, але всі американські компанії повинні розкривати інформацію про те, скільки вони збираються платити іноземним працівникам при подачі заяви на отримання візи. Видання Business Insider проаналізувало тисячі заяв на отримання візи у США, щоб з'ясувати, як багато Google готовий платити працівникам на багатьох зі своїх посад.

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Як вдалось взнати дані про зарплати у Google

Аналіз цих даних було розпочато у вересні 2020 року, але нещодавно видання отримало свіжу порцію даних про зарплати за перший квартал 2021 року. Йдеться про річні оклади для працівників.

Зокрема стало відомо, що інженеру-програмісту можуть запропонувати 353 000 доларів, а віцепрезиденту з інженерних питань – 475 000 доларів.

Не дивно, що багато інженерів в Google заробляють великі гроші, але і на багатьох інших посадах працівники можуть розраховувати на шестизначну суму. Наприклад, за роботу на посаді корпоративного юриста минулого року пропонували 290 000 доларів.

Кадрові питання також турбують Google, тому посаду з річною зарплатою у 650 000 доларів в січні 2021 обійняла Фіона Чікконе, яка стала керівником відділу по роботі з персоналом Google, перейшовши на цю посаду з біотехнологічної корпорації AstraZeneca.

Фіона Чікконі перейшла у Google з AstraZeneca / Фото Google

Озвучені суми заробітків можуть насправді бути більшими

Зверніть увагу, що отримані дані не охоплюють всі посади в Google, а тільки ті, для яких компанія подавала заявки на отримання віз у США. Також слід пам'ятати, що Google розкриває інформацію тільки про базову винагороду, тому сюди не входять гранти на акції, які можуть значно збільшити загальну суму винагороди.

Переважна більшість даних про зарплати у Google, які було викрито, стосуються посад у Каліфорнії або Нью-Йорку, але компанія також пропонує вакансії в Техасі, Вашингтоні, Колорадо та Іллінойсі. Тому наявні дані дозволили встановити конкретні зарплати, які Google пропонує для спеціалістів з усього світу, з визначеним місцем роботи у США.

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Інженерія, програмне забезпечення та дані:

Інженерам-програмістам у Google пропонують до 353 000 доларів. Одному віцепрезиденту з інженерних питань запропонували 475 000 доларів.

Урс Хольцле віцепрезидент з технічної інфраструктури Google / Фото Getty Images

Віцепрезидент з інженерних питань в Каліфорнії: 475 000 доларів

Головний інженер-програміст в Каліфорнії: 329 000 доларів

Старший інженер-програміст в Каліфорнії: 190 549 доларів

Інженер-програміст в Каліфорнії: 100 000 – 353 000 доларів

Інженер-програміст в Нью-Йорку: 91 364 – 295 000 доларів

Інженерний менеджер в Каліфорнії: 145 420 – 260 000 доларів

Директор по розробці програмного забезпечення і надійності сайту в Каліфорнії: 389 000 доларів

Менеджер з групових продуктів в Каліфорнії: 250 000 доларів

Інженер з конфіденційності в Каліфорнії: 112 000 – 184 000 доларів

Інженер з проєктування продукції в Каліфорнії: 109 000 – 153 000 доларів

Науковий співробітник: 132 – 000 – 230 000 доларів

Старший науковий співробітник в Каліфорнії: 205 000 доларів

Науковий співробітник в Каліфорнії: 132 000 – 268 000 доларів

Науковий співробітник в Нью-Йорку: 145 000 – 230 000 доларів

Директор з досліджень в Каліфорнії: 370 000 доларів

Керівник програми: 100 000 доларів – 200 000 доларів

Офіс Google на Манхеттені / Фото AP

Керівник програми в Каліфорнії: 102 000 – 200 000 доларів

Менеджер програм в Нью-Йорку: 100 000 – 159 000 доларів

Апаратне забезпечення, мережі, виробництво

Інженеру з апаратного забезпечення в Каліфорнії запропонували 243 000 доларів

Інженер процесорів в Каліфорнії: 120 000 – 187 000 доларів

Інженер з апаратного забезпечення в Каліфорнії: 110 000 – 243 000 доларів

Інженер з надійності апаратного забезпечення в Каліфорнії: 109 000 – 173 600 доларів

Інженер-механік в Каліфорнії: 106 000 – 175 000 доларів

Інженер мережі в Каліфорнії: 86 500 – 220 000 доларів

Інженер-технолог в Каліфорнії: 112 000 – 195 000 доларів

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UX і дизайн:

UX-дизайнеру в Каліфорнії запропонували 250 000 доларів. Директор отримав 340 000 доларів.

Директор по дизайну UX в Каліфорнії: 340 000 доларів

UX-дослідник в Каліфорнії: 102 000 – 206 000 доларів

UX-інженер в Каліфорнії: 116 000 – 206 000 доларів

Менеджер по UX дизайну в Каліфорнії: 278 000 доларів

UX-дизайнер в Каліфорнії: 120 000 – 250 000 доларів

Дизайнер з питань взаємодії у Каліфорнії: 103 000 – 233 700 доларів

Логістика, аналіз, маркетинг й продажі

Менеджеру з питань глобальної мережі поставок запропонували 210 000 доларів

Бізнес-аналітик в Каліфорнії: 93 000 – 163 000 доларів

Віцепрезидент з глобального технологічного партнерства в Каліфорнії: 450 000 доларів

Менеджер з глобальних мереж поставок в Каліфорнії: 210 000 доларів

Співробітник з бізнес-операцій в Каліфорнії: 137 000 доларів

Менеджер по маркетингу продукції в Каліфорнії: 110 000 – 315 000 доларів

Менеджер по маркетингу продукції в Нью-Йорку: 118 000 – 197 000 доларів

Операційний аналітик в Каліфорнії: 114 000 – 137 000 доларів

Фінансовий аналітик в Каліфорнії: 100 000 – 198 000 доларів

Аналітик даних в Каліфорнії: 100 000 – 162 000 доларів

Юридичний відділ, відділ кадрів та інші:

Директору відділу по роботі с персоналом запропонували 650 000 доларів.

Старший директор з питань стійкого розвитку в Каліфорнії: 398 000 доларів

Старший юрисконсульт в Каліфорнії: 303 000 доларів

Корпоративний юрист в Каліфорнії: 265 000 – 290 000 доларів

Корпоративний юрист в Нью-Йорку: 99 000 – 315 000 доларів

Спеціаліст з питань політики в Каліфорнії: 155 000 – 165 000 доларів