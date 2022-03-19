Розкритикував Nestle: Зеленський звернувся до швейцарців

Більшість всесвітньо відомих брендів покинули ринок Росії у знак своєї підтримки України та засудження російської агресії. Проте деякі продовжують фінансувати російські воєнні злочини.

Однією з таких компаній є швейцарська Nestle, про яку президент Володимир Зеленський згадав у своєму зверненні до народу Швейцарії.

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Президент заявив, що деякі компанії працюють в Росії попри війну, вбитих людей та зруйновані міста. Як-от Маріуполь, який вже тижні перебуває в повній блокаді під бомбами без води, їжі та електрики.

Good food, good life. Хороша їжа, хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle – вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що компанія відмовляється покинути ринок агресора навіть зараз, коли Росія погрожує ще й країнам Європи, в тому числі застосовують ядерний шантаж.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль особисто спілкувався з СEO Nestle Марком Шнайдером, вказуючи на неетичність роботи компанії в Росії. Але та продовжує працювати на російському ринку, лише призупинивши інвестиції та рекламу.

Бойкот Nestle

Серед торгових марок Nestle є: Nescafé, Світоч, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мівіна, Nespresso, Gerber, Bistrof. Тож можна сміливо бойкотувати компанію, не купуючи ці товари.

Зверніть увагу, у Швейцарії планується мітинг під головним офісом компанії Nestle. Всі деталі можете дізнатися за посиланням.

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