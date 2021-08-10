Розкажіть про бізнес за 1 хвилину та отримайте 100 000 гривень: реєстрація на Elevator Pitch Day

У Києві 27 серпня відбудеться Visa Elevator Pitch Day. У межах проєкту 100 малих підприємців з України зможуть презентувати свій бізнес топменеджерам та власникам передових українських компаній.

5 найкращих отримають винагороду у розмірі 100 000 гривень на розвиток власної справи. Оцінюватимуть учасників за 100-бальною шкалою.

Читайте також Дієві протести: Куба легалізувала малий та середній приватний бізнес

Що відомо про захід

Elevator Pitch – це популярний світовий формат, коли підприємець презентує свою бізнес-ідею та переконує інвесторів вкласти у його проєкт гроші протягом короткого проміжку часу (30 – 60 секунд).

Світ знає сотні історій, коли вміння презентувати свій продукт коротко та яскраво змінило долю підприємців. Безліч таких компаній згодом стали світовими лідерами,

– розповідає одна з організаторок проєкту Віра Платонова.

Експерти Elevator Pitch Day у Києві оцінюватимуть презентації українських підприємців за такими критеріями:

ідея продукту;

його переваги та особливості на ринку;

бізнес-показники;

доцільність вкласти 100 000 гривень у розвиток.

Спершу зі всіх заявок відберуть 100 найцікавіших, а вже серед них 5 переможців отримають по 100 000 гривень.

Як взяти участь

Щоб взяти участь у відборі на Elevator Pitch Day у Києві, потрібно опублікувати допис із розповіддю про свій бізнес та з позначкою офіційної сторінки організатора (Visa), а також заповнити заявку на сайті проєкту. Зробити це треба до 19 серпня 2021 року.

Якщо вас відберуть до 100 найкращих, вже 27 серпня потрібно буде презентувати свій бізнес перед одним з експертів, а також бути готовим відповісти на запитання. Після презентацій всіх учасників організатори оголосять 5 найпереконливіших щасливчиків, котрі й отримають по 100 000 гривень.