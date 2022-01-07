Розізлили Китай: Литва продала Тайваню 20 тисяч пляшок рому

Тайвань купив 20 тисяч пляшок литовського рому, які прямували до Китаю. Це сталося після погіршення дипломатичних відносин між Китаєм та Литвою.

Чому Тайвань купив ром, що прямував до Китаю

Державні ЗМІ повідомляють, що компанія Taiwan Tobacco and Liquor Corp (TTL) придбала ром після того, як дізналася, що його можуть не пропустити до Китаю. Минули поставки рому вже блокували.

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Пізніше Рада національного розвитку Тайваню повідомила у фейсбуці, що ром "не міг пройти через китайську митницю". Вони поширили рецепти приготування різноманітних коктейлів з рому та закликали мешканців Тайваню купувати ром наприкінці січня.

У дописі Ради національного розвитку також йдеться про дружні стосунки з Литвою. Дві держави підписали один з одним меморандум про співпрацю, а також приймали двосторонні торговельні делегації.

Реакція Китаю та ЄС

Китай заперечує введення будь-яких торговельних блокувань щодо Литви – це порушення правил глобальної торгівлі. Але в ЄС заявили, що деякі країни-члени також поскаржилися на затримання своїх товарів на китайській митниці.

Претензію Литви та інших країн розглядатиме Світова організація торгівлі. Адже приклад з ромом – далеко не перший. При цьому Китай займає всього 1% експорту Литви.

Протистояння Литви та Китаю: що відомо

Відносини між країнами зіпсувалися після того, як Литва дозволила Тайваню відкрити там де-факто посольство.

Крім того, Литва дозволила тайванському відомству використати назву "Тайвань", а не "Китайський Тайбей", який використовують інші країни, щоб не ображати Пекін.

Литва планує відкрити власний торговий офіс на Тайвані пізніше цього року.

Китай же ж вважає Тайвань частиною своєї території без права на міжнародно-правове визнання. Тож різко реагує на такі дії з боку інших країн.

Пекін відомий введенням неофіційних торгових санкцій проти країн, з якими він має напружені відносини. Зараз Китай бойкотує близько десятка австралійських товарів, включаючи яловичину, вино та ячмінь.