Майже як Amazon: Rozetka заявила про створення власної платіжної системи
Rozetka має намір створити власну платіжну систему. Вона дозволить компанії залишати певний відсоток всередині. Також таке рішення зменшить вартість товарів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це розповів засновник Rozetka Владислав Чечоткін. Він зазначив, що компанія давно роздумувала над тим, щоб знайти спосіб знизити вартість транзакції, щоб і ціна товару була меншою.
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Ми створюємо платіжну систему. Наша мета – щоб вам було зручніше – в один клац – оплачувати замовлення, як, наприклад, оплачують в Amazon. Щоб це для вас було дешевше,
– сказав Чечоткін.
Він додав, що наразі компанія чекає видачі ліцензії, яка дозволить здійснити таку операцію.
Запуск власної платіжної системи дозволить Rozetks залишати відсоток комісії всередині компанії. Комісія з кожної карткової операції для Rozetka становить приблизно 2%. Її розподіляють між банком, картою, з якої розплачується покупець, і власником POS-терміналу в магазині.
"За оренду 90 магазинів Rozetka, всіх складів і всіх наших офісів ми щорічно витрачаємо менше, ніж на банківську комісію", – зауважив Владислав Чечоткін.
Як це працює у Amazon
Джерело: MC.today
У компанії платіжна система має назву Amazon Payments.
Функції системи Amazon Payments
- Можна використовувати збережені на сайті дані банківських карт для оплати.
- Оплачувати можна не тільки товари, але і послуги інших постачальників.
- Клієнти мають змогу оплатити рахунок за телефон, комуналку або купити підписку на сервіс.
- Можна оформити автоматичну оплату для сайтів з підпискою та інших рахунків.
- Також є можливість переводити один одному гроші.
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