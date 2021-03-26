Rozetka має намір створити власну платіжну систему. Вона дозволить компанії залишати певний відсоток всередині. Також таке рішення зменшить вартість товарів.

Про це розповів засновник Rozetka Владислав Чечоткін. Він зазначив, що компанія давно роздумувала над тим, щоб знайти спосіб знизити вартість транзакції, щоб і ціна товару була меншою.

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Ми створюємо платіжну систему. Наша мета – щоб вам було зручніше – в один клац – оплачувати замовлення, як, наприклад, оплачують в Amazon. Щоб це для вас було дешевше,

– сказав Чечоткін.

Він додав, що наразі компанія чекає видачі ліцензії, яка дозволить здійснити таку операцію.

Запуск власної платіжної системи дозволить Rozetks залишати відсоток комісії всередині компанії. Комісія з кожної карткової операції для Rozetka становить приблизно 2%. Її розподіляють між банком, картою, з якої розплачується покупець, і власником POS-терміналу в магазині.

"За оренду 90 магазинів Rozetka, всіх складів і всіх наших офісів ми щорічно витрачаємо менше, ніж на банківську комісію", – зауважив Владислав Чечоткін.

Як це працює у Amazon

Джерело: MC.today

У компанії платіжна система має назву Amazon Payments.

Функції системи Amazon Payments

Можна використовувати збережені на сайті дані банківських карт для оплати.

Оплачувати можна не тільки товари, але і послуги інших постачальників.

Клієнти мають змогу оплатити рахунок за телефон, комуналку або купити підписку на сервіс.

Можна оформити автоматичну оплату для сайтів з підпискою та інших рахунків.

Також є можливість переводити один одному гроші.

Довідка. Послуги посередника не безплатні. Фіксований розмір комісії, яка надходить Amazon – 2,9% від загальної суми угоди і 33 центи від кожної з покупок, яка є дорожчою ніж 10 доларів.