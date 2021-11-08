Rozetka вийшла на ринок Узбекистану

Український маркетплейс та інтернет-магазин Rozetka запустився в Узбекистані. У сайту російськомовна локалізація, однак ціни вказані у місцевій грошовій одиниці – сум.

На сайті з доменною реєстрацією в Узбекистані у розділі "Місто" вказані Ташкент, Бухара, Самарканд, Наманган та Фергана. У столиці країни працюють дві точки видачі, а також розташовується місцевий офіс.

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Діяльність Rozetka в Узбекистані

Згідно з інформацією узбецьких ЗМІ, сайт інтернет-магазину Rozetka у них був зареєстрований ще у травні 2021 року. У червні компанія зареєструвала у країні свій логотип та товарний знак "РОЗЕТКА ЛИМИТЕД".

У розділі "Каталог товарів", на відміну від українського сайту, не так багато категорій. Зокрема, казахське представництво не реалізовує:

одяг, взуття, прикраси;

алкогольні напої;

зоотовари тощо.

Наразі жителі Узбекистану можуть придбати у Rozetka переважно лише техніку. Разом з тим у компанії наполягають, що найближчим часом вибір буде таким же, як в Україні.

На сайті магазину зазначається, що доставка товарів кур'єром по Ташкенту є безкоштовною. Замовлення можна зробити без передоплати.

Як виглядає сайт Rozetka в Узбекистані / Скриншот rozetka.uz

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що найбільшого онлайн-ритейлера України хоче викупити казахська компанія Kaspi.kz. У коментарі 24 каналу представники Rozetka повідомили, що жодних переговорів щодо продажу не ведуть.