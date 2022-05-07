Rozetka відновила роботу магазинів у Бучі та Ірпені
Найбільший онлайн-ритейлер України Rozetka відновлює роботу магазинів і точок видачі на деокупованих територіях Київщини. Раніше магазин компанії відкрили в Ірпені, а 6 травня запрацювала точка у Бучі.
Ритейлер зазначає, що невдовзі на вітринах з'являться товари першої необхідності – їжа, медикаменти, дитячі товари, товари для тварин, косметичні та гігієнічні засоби тощо. 24 канал передає деталі.
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Rozetka відновлює роботу у деокупованих населених пунктах Київської області
Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін розповів, що відновлення роботи магазинів компанії у Бучі та Ірпені – це символ великого бажання українців відроджувати життя.
Наші магазини були розграбовані російськими військовими, у деяких вони буквально жили. На що перетворились ці приміщення – складно описати. Однак ми все відновимо і зробимо ще краще,
– наголосив підприємець.
Чечоткін розповів щемливу історію, як клієнт компанії з Ірпеня прийшов у відновлений магазин і віддав працівникам генератор та сріблясті куртки. Чоловік розповів, що побачив, як росіяни грабували точку, й ризикуючи власним життям, забрав у них ці товари, заховав у себе, після чого вирішив віддати законним власникам.
До слова, станом на початок травня Rozetka вже відновила роботу 180 точок видачі товарів у 55 українських містах. До відносно звичного режиму роботи повернулась значна частина точок онлайн-ритейлу у Центрі, Півночі та на Сході України. Зокрема, нині деякі точки компанії повноцінно працюють у таких населених пунктах нашої держави:
- Києві;
- Чернігові;
- Черкасах;
- Миколаєві;
- Сумах;
- Дніпрі;
- Запоріжжі;
- Кременчуці;
- Кривому Розі.
Разом з тим стабільно працюють усі точки Rozetka у західних регіонах України:
- Львові;
- Луцьку;
- Рівному;
- Івано-Франківську;
- Ужгороді;
- Чернівцях;
- Володимир-Волинському тощо.
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