Rozetka відновила роботу магазинів у Бучі та Ірпені

Найбільший онлайн-ритейлер України Rozetka відновлює роботу магазинів і точок видачі на деокупованих територіях Київщини. Раніше магазин компанії відкрили в Ірпені, а 6 травня запрацювала точка у Бучі.

Ритейлер зазначає, що невдовзі на вітринах з'являться товари першої необхідності – їжа, медикаменти, дитячі товари, товари для тварин, косметичні та гігієнічні засоби тощо. 24 канал передає деталі.

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Rozetka відновлює роботу у деокупованих населених пунктах Київської області

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін розповів, що відновлення роботи магазинів компанії у Бучі та Ірпені – це символ великого бажання українців відроджувати життя.

Наші магазини були розграбовані російськими військовими, у деяких вони буквально жили. На що перетворились ці приміщення – складно описати. Однак ми все відновимо і зробимо ще краще,

– наголосив підприємець.

Чечоткін розповів щемливу історію, як клієнт компанії з Ірпеня прийшов у відновлений магазин і віддав працівникам генератор та сріблясті куртки. Чоловік розповів, що побачив, як росіяни грабували точку, й ризикуючи власним життям, забрав у них ці товари, заховав у себе, після чого вирішив віддати законним власникам.

До слова, станом на початок травня Rozetka вже відновила роботу 180 точок видачі товарів у 55 українських містах. До відносно звичного режиму роботи повернулась значна частина точок онлайн-ритейлу у Центрі, Півночі та на Сході України. Зокрема, нині деякі точки компанії повноцінно працюють у таких населених пунктах нашої держави:

Києві;

Чернігові;

Черкасах;

Миколаєві;

Сумах;

Дніпрі;

Запоріжжі;

Кременчуці;

Кривому Розі.

Разом з тим стабільно працюють усі точки Rozetka у західних регіонах України:

Львові;

Луцьку;

Рівному;

Івано-Франківську;

Ужгороді;

Чернівцях;

Володимир-Волинському тощо.

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Німецька компанія Henkel, що займається виробництвом будівельних сумішей, вирішила відновити роботу двох своїх заводів в Україні – у Львівській області та на Київщині. Два інші заводи компанії наразі не працюють, оскільки розташовані на тимчасово окупованих територіях Харківської та Херсонської областей.

"Ашан Україна" тим часом намагається не припиняти роботу навіть у найгарячіших точках. Генеральна директорка компанії Вікторія Луценко розповіла, що найскладніше нині працювати у Харкові.

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