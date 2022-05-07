Rozetka відновила роботу магазинів у Бучі та Ірпені

7 травня 2022 , 19:54
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Найбільший онлайн-ритейлер України Rozetka відновлює роботу магазинів і точок видачі на деокупованих територіях Київщини. Раніше магазин компанії відкрили в Ірпені, а 6 травня запрацювала точка у Бучі.

Ритейлер зазначає, що невдовзі на вітринах з'являться товари першої необхідності – їжа, медикаменти, дитячі товари, товари для тварин, косметичні та гігієнічні засоби тощо. 24 канал передає деталі.

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Rozetka відновлює роботу у деокупованих населених пунктах Київської області

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін розповів, що відновлення роботи магазинів компанії у Бучі та Ірпені – це символ великого бажання українців відроджувати життя.

Наші магазини були розграбовані російськими військовими, у деяких вони буквально жили. На що перетворились ці приміщення – складно описати. Однак ми все відновимо і зробимо ще краще,
– наголосив підприємець.

Чечоткін розповів щемливу історію, як клієнт компанії з Ірпеня прийшов у відновлений магазин і віддав працівникам генератор та сріблясті куртки. Чоловік розповів, що побачив, як росіяни грабували точку, й ризикуючи власним життям, забрав у них ці товари, заховав у себе, після чого вирішив віддати законним власникам.

До слова, станом на початок травня Rozetka вже відновила роботу 180 точок видачі товарів у 55 українських містах. До відносно звичного режиму роботи повернулась значна частина точок онлайн-ритейлу у Центрі, Півночі та на Сході України. Зокрема, нині деякі точки компанії повноцінно працюють у таких населених пунктах нашої держави:

  • Києві;
  • Чернігові;
  • Черкасах;
  • Миколаєві;
  • Сумах;
  • Дніпрі;
  • Запоріжжі;
  • Кременчуці;
  • Кривому Розі.

Разом з тим стабільно працюють усі точки Rozetka у західних регіонах України:

  • Львові;
  • Луцьку;
  • Рівному;
  • Івано-Франківську;
  • Ужгороді;
  • Чернівцях;
  • Володимир-Волинському тощо.

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  • Німецька компанія Henkel, що займається виробництвом будівельних сумішей, вирішила відновити роботу двох своїх заводів в Україні – у Львівській області та на Київщині. Два інші заводи компанії наразі не працюють, оскільки розташовані на тимчасово окупованих територіях Харківської та Херсонської областей.
  • "Ашан Україна" тим часом намагається не припиняти роботу навіть у найгарячіших точках. Генеральна директорка компанії Вікторія Луценко розповіла, що найскладніше нині працювати у Харкові.

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Автор: Сергій Зятюк