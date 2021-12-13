Російський "Сбербанк" змінив назву в Україні: як тепер називатиметься компанія

Дочірня компанія російського "Сбербанку" в Україні змінила назву. 9 грудня 2021 року було зареєстровано нову редакцію статуту установи під іменем АТ "Міжнародний Резервний Банк".

Англійською компанія називатиметься International Reserve Bank, або ж скорочено IR Bank. Про це повідомляє видання "Мінфін" з посиланням на лист банку, який був надісланий контрагентам компанії.

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Сподіваємось на подальшу взаємовигідну співпрацю між нашими фінансовими установами,

– мовиться у листі "Сбербанку", надісланому на адреси інших українських банків.

Чому "Сбербанк" змінив назву

У січні 2016 року "Ощадбанк" заявив, що "Сбербанк Росії" використовує торговельну марку "Сбербанк" незаконно. Там поскаржилися, що це може заплутати клієнтів.

Натомість російська компанія подала позов до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і "Державного ощадного банку України".

Судову справу розглядали понад 5 років, втім російський "Сбербанк" все ж програв "Ощадбанку".

Дочірня компанія російського "Сбербанку" в Україні повинна була змінити назву до 11 серпня 2022 року.

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