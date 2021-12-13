Англійською компанія називатиметься International Reserve Bank, або ж скорочено IR Bank. Про це повідомляє видання "Мінфін" з посиланням на лист банку, який був надісланий контрагентам компанії.
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Сподіваємось на подальшу взаємовигідну співпрацю між нашими фінансовими установами,
– мовиться у листі "Сбербанку", надісланому на адреси інших українських банків.
Чому "Сбербанк" змінив назву
- У січні 2016 року "Ощадбанк" заявив, що "Сбербанк Росії" використовує торговельну марку "Сбербанк" незаконно. Там поскаржилися, що це може заплутати клієнтів.
- Натомість російська компанія подала позов до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і "Державного ощадного банку України".
- Судову справу розглядали понад 5 років, втім російський "Сбербанк" все ж програв "Ощадбанку".
- Дочірня компанія російського "Сбербанку" в Україні повинна була змінити назву до 11 серпня 2022 року.
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