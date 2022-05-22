Російський "Аерофлот" через дефіцит запчастин розбиратиме свої літаки, – Bloomberg

Найбільша російський авіаперевізник "Аерофлот" найближчим часом зіткнеться з дефіцитом запчастин для літаків через санкції.

Реакція керівництва компанії на війну проти України

Видання з посиланням на два анонімні джерела зазначає, що в компанії одразу після оголошення Путіним війни Україні скликали нараду для топменеджерів, які зібралися в штаб-квартирі авіакомпанії.

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Під час неї в офіційній частині вони обговорювали бюджет перевізника, не згадуючи про війну чи будь-які ризики, які вона може створити.

За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, у кулуарах деякі керівники "Аерофлоту" не знайшли нічого, крім лайливих слів, щоб описати перспективи авіакомпанії.

В статті зазначається, що за останні 20 років компанії вдалося перетворити себе із нащадка комуністичної епохи у відзначеного нагородами міжнародного перевізника, який керує одним з наймолодших флотів у світі. Але тепер на "Аерофлот" чекає майбутнє, схоже на його радянське минуле: через санкції літаки Boeing Co. і Airbus SE відрізані від запчастин і обслуговування.

У пресслужба "Аерофлоту" не відповіли на прохання Bloomberg прокоментувати засідання правління чи перспективи компанії.

Вплив санкцій на російську компанію

За оцінками експертів компанії IBA, яка спеціалізується на бізнес-аналітиці в галузі авіації, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. А замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками як мінімум найближчим часом не вдасться.

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Також підкреслюється, що через санкції "Аерофлот" не лише втратив доступ до запчастин для своїх літаків, а й був змушений різко зменшити карту перельотів.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Аерофлот" виконував польоти до 56 країн, а на середину травня літав лише до 13. Пасажиропотік авіакомпанії також різко впав.