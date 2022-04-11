Російська фітнес-індустрія зникає: через санкції бракує обладнання, а клієнти неплатоспроможні

Власники фітнес-клубів на Росії почали бідкатись. На тлі санкцій ринок очікує на дефіцит обладнання та комплектуючих, а рівень платоспроможності населення різко падає.

Російська фітнес-індустрія уже спостерігає зупинку продажів нових клубних карток. Про це підприємці галузі з країни-терористки розповіли росЗМІ, 24 канал передає деталі.

Читайте також Японські страховики вже не укладають угоди з компаніями, які працюють у Росії

Фітнес-ринок Росії може зазнати повного краху

Сукупний виторг російського ринку фітнесу за 1 квартал 2022 року у середньому зріс на 328,3 мільйона рублів (4,9%) проти аналогічного періоду минулого року. Відвідуваність фітнес-клубів на Росії за цей період зросла на 6,4%, а продаж клубних карток – на 5,2%. Такі дані озвучила очільниця російської Національної фітнес-спільноти Олена Сіліна.

При цьому відвідуваність зменшилась на 12,8%, а продаж клубних карток – на 11,4%, якщо порівнювати з 1 кварталом 2019 року. Це означає, що реалізація фітнес-послуг на Росії жодним чином не повернулась до рівня допандемійних показників.

Очевидно, що у 1 кварталі 2022 року галузь перебувала у падінні, окрім незначної кількості великих гравців (близько 12% внутрішнього ринку), яким трохи вдалось підійти до позитивних показників 2019 року,

– наголосила Сіліна.

Тим часом директорка з розвитку франчайзингу X-Fit у Росії Ірина Троська зазначила, що у січні цього року потік клієнтів у московських клубах був нижчим у порівнянні з докризовим періодом всього на 5 – 10% (у регіонах просідання сягало 45%).

Зверніть увагу Unilever та Cargill: компанії, що намагаються купити час, поки Росія вбиває українців

Та ситуація кардинально змінилась наприкінці лютого – на початку березня, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ринок, який із середини лютого входив у найдохідніший період, зіткнувся з низкою проблем: споживачі здебільшого зосередились на придбанні товарів першої необхідності, більшість корпоративних програм з продажу припинились, оскільки іноземні компанії почали виходити з ринку, а через блокування низки інтернет-ресурсів галузь втратила важливий маркетинговий інструмент для просування,

– бідкаються власники російського фітнес-бізнесу.

До слова, на Росії почались масові запити на повернення грошей за уже придбані клубні картки і відмови від продовження членства через неплатоспроможність. Обидва показники, зазначають російські представники галузі, сягають майже 50%, і це передусім через значну втрату корпоративних контрактів.

Крім того, компаніям з Європи заборонили постачати товар до Росії, тому очікується дефіцит закордонного обладнання (тренажерів) та комплектуючих для їхнього обслуговування. Якщо обмеження триватимуть, російський фітнес-ринок може взагалі зникнути, заявляють його представники.

Вас може зацікавити – На Росії пригорає через поставки зброї Україні: дивіться відео