В Росії ще один авіаперевізник відправляє персонал у простій

24 березня 2022 , 12:39
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Джерело:

"Економічна правда"

Російський авіаперевізник AZUR air відправляє частину своїх співробітників у простій. Причиною стало закриття повітряного простору для російських літаків.

AZUR air відправив співробітників у простій

Наразі точна кількість співробітників, яких відправила авіакомпанія у простій не відома. У період простою працівнику виплачується 2/3 від окладу й за ним зберігається робоче місце.

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AZUR air формує літній розклад польотів, як тільки ситуація стабілізується, авіакомпанія повернеться до колишнього режиму роботи,
– зазначив представник AZUR air.

Що відомо про AZUR air

Azur Air – найбільша російська чартерна авіакомпанія. Вона базується в московському аеропорту Внуково й виконує рейси для туроператора Anex Tour, входить до складу холдингу Anex Tourism Group. Під цим брендом компанія почала працювати з грудня 2014 року.
Нагадаємо! Авіарегулятор ЄС відкликав у російських авіакомпаній дію сертифікатів на польоти у небі ЄС.  Повітряний простір ЄС від 28 лютого повністю закритий для російських літаків, зокрема – тих, що належать олігархам. 

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Автор: Дар'я Вереньова