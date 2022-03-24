В Росії ще один авіаперевізник відправляє персонал у простій

Російський авіаперевізник AZUR air відправляє частину своїх співробітників у простій. Причиною стало закриття повітряного простору для російських літаків.

AZUR air відправив співробітників у простій

Наразі точна кількість співробітників, яких відправила авіакомпанія у простій не відома. У період простою працівнику виплачується 2/3 від окладу й за ним зберігається робоче місце.

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AZUR air формує літній розклад польотів, як тільки ситуація стабілізується, авіакомпанія повернеться до колишнього режиму роботи,

– зазначив представник AZUR air.

Що відомо про AZUR air Azur Air – найбільша російська чартерна авіакомпанія. Вона базується в московському аеропорту Внуково й виконує рейси для туроператора Anex Tour, входить до складу холдингу Anex Tourism Group. Під цим брендом компанія почала працювати з грудня 2014 року.

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