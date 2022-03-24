AZUR air відправив співробітників у простій
Наразі точна кількість співробітників, яких відправила авіакомпанія у простій не відома. У період простою працівнику виплачується 2/3 від окладу й за ним зберігається робоче місце.
Варто ознайомитись Французька компанія TotalEnergies припинить закупівлю палива в Росії
AZUR air формує літній розклад польотів, як тільки ситуація стабілізується, авіакомпанія повернеться до колишнього режиму роботи,
– зазначив представник AZUR air.
Що відомо про AZUR airAzur Air – найбільша російська чартерна авіакомпанія. Вона базується в московському аеропорту Внуково й виконує рейси для туроператора Anex Tour, входить до складу холдингу Anex Tourism Group. Під цим брендом компанія почала працювати з грудня 2014 року.
Інші авіановини щодо Росії, які можуть зацікавити:
- Про призупинення рейсів у зв'язку з відсутністю страхового покриття на території Росії оголосила казахстанська авіакомпанія Qazaq Air.
- Турецька авіакомпанія Turkish Airlines попередила про те, що зупиняє продаж квитків для росіян на польоти з Туреччини до третіх країн.
- Також через санкції ЄС всі польоти з Росії зупинила авіакомпанія Royal Flight.
- Air Serbia скасувала всі рейси з Москви до Белграда.
- Національна авіакомпанія Південної Кореї Korean Air призупинить усі пасажирські та вантажні перевезення до Москви та Владивостока.
- Водночас російський туроператор Anex Tour призупинив перевезення у закордонних напрямках.
Чому бренди брешуть, коли кажуть, що йдуть тимчасово з Росії: дивіться відео