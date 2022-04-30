У Росії прибрали інсталяцію ZAMEŠTIM після того, як її спробували зламати: епічні відео

Скандальну інсталяцію ZAMEŠTIM прибрали з вулиці Санкт-Петербурга. Напередодні її намагались зламати перехожі.

Інсталяція з'явилась неподалік Невського проспекту вранці 27 квітня, втім у ніч проти 29 квітня група осіб пошкодила "артоб'єкт", після чого його прибрали. Про інцидент повідомили у росЗМІ, а мережею почали ширитись епічні відео, як хлопець з ноги вибиває одну з літер, передає 24 канал.

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ZAMEŠTIM не замінили

Повідомляється, що поліція Санкт-Петербурга затримала чотирьох людей після того, як у центрі міста пошкодили інсталяцію ZAMEŠTIM. Вона була складена з перших літер назв іноземних компаній, що вийшли з ринку країни-агресорки.

Перехожим, схоже, не сподобалась ідея російського імпортозаміщення чи сама інсталяція, тож один з молодиків вдарив літеру "Š" з ноги, після чого вона завалилась. Згодом "скульптуру" повністю прибрали.

Чоловік руйнує інсталяцію ZAMEŠTIM у Санкт-Петербурзі: дивіться відео

До слова, у росЗМІ повідомляють, що після інциденту двом хлопцям та двом дівчатам віком від 21 до 29 років висунули звинувачення у дрібному хуліганстві. Наразі розглядається питання про притягнення їх і до кримінальної відповідальності. За даними російських "правоохоронців", особи перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Руйнування інсталяції та затримані: дивіться відео

Що відомо про скандальну інсталяцію ZAMEŠTIM у Санкт-Петербурзі

27 квітня у центрі Санкт-Петербургу встановили інсталяцію ZAMEŠTIM. Надпис поблизу Невського проспекту був завдовжки 8 метрів.

Конструкцію зібрали з перших літер 8 міжнародних брендів, які вирішили вийти з російського ринку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме: Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA та MilkyWay.

Таким чином "митці" спробували показати, що санкції Заходу буцімто жодним чином не повпливали на звичне життя росіян, і всі блага цивілізації можна замінити внутрішнім виробництвом.

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