Загалом у країні працювало 19 фірмових магазинів Huawei. З них чотири уже зачинились, повідомляють росЗМІ. Мовиться про торгові точки у Москві, Новокузнецьку, Уфі, а також Ростові-на-Дону.

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Попит упав, а товарів на складах просто нема

На припинення діяльності крамниць вплинуло відразу низка чинників. Головний – санкції, накладені проти Росії. Вони стали причиною того ж таки дефіциту на складах Huawei. Крім того, впала й купівельна спроможність самих росіян. На смартфони вони не дивляться, бо їх на хліб не намастиш.

Відомо, що це лише початок. Фірмові магазини Huawei з часом продовжать зачинятись по всій території Росії.

Іншому росЗМІ джерело, наближене до Huawei, наголосило про те, що китайський бренд у країні-агресорці не мав власних магазинів. Мовляв, під вивіскою компанії працювали партнери з Росії. Водночас він підтвердив, що відсутність товарів стала поштовхом до закриття крамниць. Адже їх просто не рентабельно утримувати, якщо нічим торгувати.

Гаджетів з Китаю у Росії стало значно менше

Ще на початку тижня The Wall Street Journal розповіла про те, що на ринку Росії стало менше китайської техніки. Це сталось завдяки впливу санкцій, накладених на країну-агресорку від початку війни. Цікаво, що самі компанії публічно не наголошують на скороченні поставок своєї техніки. Вони просто тихцем перестають її завозити.

Якщо говорити в цифрах, то у самому лише березні завезли китайських ноутбуків на 60% менше, ніж у лютому. Що стосується смартфонів, то їх кількість скоротилась на 40%.

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Сьомий пакет санкцій не за горами

На днях ухвалили шостий пакет санкцій проти Росії. А це означає, що дуже скоро парламентарі візьмуться до роботи над новим.

У Польщі вже зробили акцент на тому, що він повинен обов'язково містити. Як зазначив міністр закордонних справ Збіґнєв Рау, він має передбачати повне припинення постачання російського газу, а також нафтохімічної продукції. Також очільник МЗС запропонував виключити з платіжної системи SWIFT усі російські і білоруські банки.

Тим часом Росія поспішає компенсувати збитки, пов'язані з ембарго на нафту: дивіться відео