У Росії оштрафували Apple на 12 мільйонів доларів: компанія категорично не згодна
У Росії Федеральна антимонопольна служба винесла рішення про те, що Apple повинна заплатити державі 12 мільйонів доларів. Компанію звинуватили у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку.
Джерело:Федеральна антимонопольна служба
Водночас у Apple з цим абсолютно не згодні. У компанії висловили свою позицію.
До теми Хитра тактика Amazon: "злили" документи компанії про конкуренцію з Apple, Google і Samsung
Хто поскаржився на Apple
Заяву зі скаргою подала російська компанія "Лабораторія Касперського". Відомо, що розгляд у справі завершився ще в серпні 2020 року, але з невідомих причин оштрафували саме зараз.
Взагалі справу проти Apple відкрили ще в 2019 році. Компанію звинувачували у тому, що вона порушила закон Росії про захист конкуренції.
"Лабораторія Касперського" запевнила, що Apple відхилила їх додаток для батьківського контролю Kaspersky Safe Kids на свою користь. Натомість Apple нібито хотіла випустити своє фірмове розширення Screen Time.
Зважаючи на це, служба винесла рішення про зловживання Apple своїм домінуючим становищем на ринку.
В Apple не згодні
Компанія, яку оштрафували, вже висловила свою позицію.
"Apple з повагою ставиться до Федеральної антимонопольної служби Росії, але не згодна з винесеним рішенням і буде продовжувати його оскаржити в установленому порядку", – процитували Apple російські ЗМІ.
Ситуація в Apple: останні новини
- У квітні мережу сколихнула новина про те, що партнера компанії Apple зламали хакери. Вони шантажували компанію, маючи дані про невипущені продукти. Раптово погрози припинилися.
- Стало відомо, що на компанію Apple подали колективний позов до суду. Все через начебто облудну рекламу щодо вологозахисту iPhone.
- Експерти назвали найпопулярнішу модель смартфонів Apple – iPhone 11.
Поділитися новиною