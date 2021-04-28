У Росії Федеральна антимонопольна служба винесла рішення про те, що Apple повинна заплатити державі 12 мільйонів доларів. Компанію звинуватили у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку.

Водночас у Apple з цим абсолютно не згодні. У компанії висловили свою позицію.

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Хто поскаржився на Apple

Заяву зі скаргою подала російська компанія "Лабораторія Касперського". Відомо, що розгляд у справі завершився ще в серпні 2020 року, але з невідомих причин оштрафували саме зараз.

Довідка. "Лабораторія Касперського" – група компаній, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення.

Взагалі справу проти Apple відкрили ще в 2019 році. Компанію звинувачували у тому, що вона порушила закон Росії про захист конкуренції.

"Лабораторія Касперського" запевнила, що Apple відхилила їх додаток для батьківського контролю Kaspersky Safe Kids на свою користь. Натомість Apple нібито хотіла випустити своє фірмове розширення Screen Time.

Зважаючи на це, служба винесла рішення про зловживання Apple своїм домінуючим становищем на ринку.

До теми! На початку квітня у Росії тричі за день оштрафували компанію Twitter. Загальна сума сягнула майже 9 мільйонів рублів. Причину дізнавайтесь за посиланням.

В Apple не згодні

Компанія, яку оштрафували, вже висловила свою позицію.

"Apple з повагою ставиться до Федеральної антимонопольної служби Росії, але не згодна з винесеним рішенням і буде продовжувати його оскаржити в установленому порядку", – процитували Apple російські ЗМІ.

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