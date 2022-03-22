У відповідь Росія вирішила створити свій аналог. Дизайн-студія із Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервіс" хоче зареєструвати товарний знак "ІДЕЯ". Відповідно заявку вже подали до Роспатенту.

Важливо Не чують запаху української крові: Metro, Nestle й Ашан продовжують працювати у Росії

Мало того, що назва схожа по звучання до IKEA, логотип повністю скопійований з оригінальної компанії.



Логотип аналога IKEA в Росії / Фото "Люксорта-Сервіс"

За словами директора "Люксорта-Сервіс" Костянтина Кукоєва, його компанія постраждала через вихід IKEA з російського ринку, оскільки створювала проєкти під її меблі. Раніше чоловік подав до суду на IKEA через її вихід з ринку.

Мене дуже засмутило закриття магазинів IKEA, тому я подав на них до суду. У цей період якраз миготів мем про те, що McDonald's у Росії – це тепер "Дядько Ваня", а IKEA – "Ідея". Відповідно, я подумав, що виграю гроші та пущу їх на створення виробництва та відкриття магазинів "Ідея", щоб у Росії був аналог IKEA,

– заявив Кукоєв.

Нагадаємо, що раніше у Росії склали список компаній, які можуть націоналізувати. До них ввійшла IKEA.

Залишаться без унітазів: нові санкції проти Росії: дивіться відео