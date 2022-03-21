У Росії хочуть заборонити банкрутство

У Росії все ще намагаються відкласти невідворотне – крах економіки. Цього тижня російський уряд може заборонити компаніям у Росії оголошувати банкрутсвто.

Про це заявив голова Мінекономрозвитку Росії Максим Решетніков. Під час такої заборони боржники не зможуть ініціювати банкрутство. Але зможуть ініціювати справу про свою неспроможність або відмовитися від мораторію.

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Раніше в країні-агресорці обговорювали запровадження піврічного мораторію на банкрутства щодо всіх юросіб, індивідуальних підприємців та громадян. Але тоді це не стосувалося б забудовників.

У Росії вже частково вводили мораторій на банкрутство. Він діяв під час пандемії COVID-19 для компаній та індивідуальних підприємців з галузей, які найбільше постраждали від наслідків коронавірусу. Тепер же ж заборону хочуть впровадити для всіх.

Зазначимо, що провідні банки світу погіршили прогноз для російської економіки:

Barclays передбачає скорочення російської економіки на 12,4% у 2022 році та подальше зниження на 3,5% наступного року.

Goldman Sachs погіршив прогноз на цей рік і тепер очікує падіння на 10% проти 7% раніше.

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