Результати опитування НАФІ

Як знизились обсяги продажів

54% підприємців зазначили, що обсяги продажів у їхніх компаніях знизилися.

65% представників мікробізнесу помітили зниження обсягів продажів.

Прикметно Вже майже 100 тисяч росіян залишились без роботи й перебувають "у простої"

Це призвело до необхідності скорочувати поточні витрати – на це пішли 83% компаній,

– йдеться у повідомленні.

Як бізнес у Росії скорочує витрати:

37% компаній скорочує витрати на IT, рекламу та маркетинг – найпоширеніша міра,

23% – скорочує штат,

16% – зарплату,

16% – повна або часткова відмова від оренди офісу,

15% – переведення співробітників на віддалений формат роботи.

Зверніть увагу! У Росії 95,9 тисячі громадян залишилися без роботи через санкції

Не помітили змін

У результатах опитування зазначено, що лише 16% підприємців не помітили змін, які б позначилися на їхньому бізнесі.

Представники середнього бізнесу найчастіше говорять про відсутність змін (37%).

Компанії, що працюють на ринку понад 10 років (22%).

Довідка. Опитування проведено у березні, опитано було 500 представників малого та середнього бізнесу всіх основних галузей економіки. Респондентами виступали власники бізнесу, перші особи компаній та індивідуальні підприємці.

Що відбувається з російською економікою

Багато товарів та послуг у Росії подорожчали на понад 30%. Що стосується рівня інфляції, то він досяг пікових показників 1998 року, а курс рубля знецінився до історичних мінімумів. Відтак жити росіянам у своїй країні стає дорого, вже не кажучи про дефіцит деяких товарів.

Найбільше подорожчали фрукти та овочі – на 42,7%.

фрукти та овочі – на 42,7%. Найважче знайти цукор, 84,5% опитаних обрали цей пункт.

Цікаво У Росії різко зросло в ціні майже все: від гречки до електроніки

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Падіння російського рубля

Російська національна валюта почала знецінюватись ще 21 лютого 2022 року, коли Путін заговорив про визнання "незалежності" так званих псевдореспублік. Через таке стрімке падіння нацвалюти Центробанк заборонив ввозити долари та євро до країни та знімати валюту з рахунків.

Для того, щоб якось укріпити російський рубль, який впав до всіх можливих мінімумів, Путін доручив Центробанку та "Газпрому" до кінця березня перевести розрахунок за газ в рублі. Однак міністри енергетики G7 відмовили агресору у такому проханні.

Більше про це Країни G7 відмовили Росії платити за газ рублями

Можливий дефолт

Практично всі рейтингові агенства прогнозують, що дефолт для Росії – неминучий й залишається питання лише – коли саме він відбудеться. Раніше вони прогнозували, що дефолт можливий 15 квітня, якщо Росія не розплатиться з боргами 16 березня, однак країна все ж таки здійснила виплати.

Нагадаємо, що Росії вже оголошувала технічний дефолт у 1998 році.

Більше про дефолт в Росії у стрімі ведучих 24 каналу Соляр та Овдієнка: дивіться відео