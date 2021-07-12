Російська емігрантка створила бізнес на продажі іноземного громадянства криптобагатіям

Російська емігрантка Катерина Ананіна останні три роки допомагає громадянам ухилятися від сплати податків на доходи від криптовалют. Її бізнес під назвою Plan B Passport пропонує криптобагатіям шлях до отримання другого паспорта в одному з семи "офшорних раїв", де громадяни звільнені від податків на приріст капіталу завдяки криптовалютам.

Компанія російської емігрантки працює в тандемі з державними програмами тропічних країн з надання посвідки на проживання або громадянства за інвестиції.

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Мені вистачило розуму зрозуміти, що 200 доларів у біткойні колись будуть варті 100 тисяч доларів. Але я не думаю, що країна має отримати 40% від цієї суми,

– наголошує Катерина Ананіна.

Історія російської бізнес-емігрантки

Вона народилася і виросла в Челябінську, місті в центральній частині Росії, розташованому неподалік кордону з Казахстаном, і у 2016 році переїхала в США, отримавши Green-card, завдяки своєму статусу однієї з кращих яхтсменок світу. Ще п'ять з половиною років тому вона взагалі не говорила англійською, але зараз мало хто може у це повірити.

Катерина Ананіна у минулому успішна спортсменка світового рівня / Фото VKFaces

Привабливість криптовалют для Катерини Ананіної стала очевидною, коли вона побачила, як курс російської валюти впав на 50% за два місяці, які вона прожила в Іспанії, виступаючи за збірну Росії з вітрильного спорту на початку 2015 року.

Проте росіянка була дуже розчарована тим, що багато з її знайомих, які заробили статки на криптовалютах, були змушені платити шалені податки. І вони активно шукали способи уникнути втрати зароблених на криптовалютах коштів.

Саме це спонукало 26-річну бізнесменку створити власну компанію, яка допомогає криптобагатіям уникати сплати податків

Як працює бізнес російської емігрантки

Щороку компанія Катерина Ананіної Plan B Passport допомагає сотням людей з таких країн, як США, Великобританія, Австралія та Канада, отримати другий паспорт в одній з семи країн: Сент-Кітс і Невіс, Антигуа і Барбуда, Домініка, Вануату, Гренада, Сент-Люсія і Португалія. Компанія працює в тандемі з урядовими програмами з надання посвідки на проживання або громадянства за інвестиції.

Це привабливий спосіб залучення іноземних інвестицій, особливо активний в країнах з невеликою кількістю природних ресурсів. У Сент-Люсії ви можете отримати громадянство здійснивши пожертвування у розмірі понад 100 тисяч доларів, вклавши 250 тисяч у державні облігації або 300 тисяч доларів у нерухомість,

– говорить Ернест Маре, юрист з міжнародного права міжнародної юридичної фірми Andersen

Яке громадянство має попит

Середній чек клієнтів Катерина Ананіної становить від 130 до 180 тисяч доларів

По суті, це пожертва в фонд стійкого зростання країни. Клієнти роблять пожертвування в розмірі 100 тисяч або 150 тисяч доларів, плюс деякі збори за юридичну експертизу, державні мита, а також 20 тисяч доларів на оплату моїх юридичних послуг,

– говорить російська емігрантка.

Рекламний плакат фірми росіянки / Фото Planbpassport

Як правило, сім'ї вибирають Сент-Кітс, в той час, як Сент-Люсія – найпопулярніша програма для одиноких заявників, тому що це один з найдешевших напрямків і там досить швидко розглядаються заявки.

Попит на послуги Катерини Ананіної стабільно високий

За словами російської емігрантки зараз її бізнес успішний як ніколи. При цьому єдиним маркетинговим каналом, який вона використовує – це соцмережа Twitter

Я буквально не витрачаю ні копійки, але консультаційні дзвінки у мене розписані на три тижні наперед,

– каже колишня яхтсменка із Росії.

Американські податки на криптовалюти допомагають бізнесу росіянки

У США Податкове управління розглядає віртуальну валюту, до якої відносяться біткойни, а також інші криптовалюти, як власність. Це означає, що біткойни оподатковуються так само як акції або нерухоме майно. Для прикладу, платник податку, який придбав один біткойн за 10 тисяч доларів і продав його за 50 тисяч доларів, має сплатити податок на дохід з 40 тисяч доларів.

Дивіться відео росіянки про офшори:

Наявність другого паспорту, окрім американського не розв'язує всі проблеми, тому багато з клієнтів Катерини Ананіною планують врешті відмовитись від громадянства США.

З технічної точки зору бізнес росіянки законний

Хоча з юридичної точки зору бізнес російської емігрантки є абсолютним законним, адже по суті є наданням юридичних послуг, вона постійно перебуває під пильним контролем правоохоронних органів США. Довести, що вона допомагає ухилятись від сплати податків вкрай складно, адже офіційно вона лише консультує та сприяє в інвестиційній діяльності особам за межами США.

Правоохоронці у США постійно "пресують" Катерину Ананіну

Кожен раз, коли я перетинаю кордон, мене затримують в аеропорту на три години. Вони задають мені купу питань, і кожне предмет багажу проходить максимально ретельний огляд. Вони буквально вивертають мої шкарпетки навиворіт,

– стверджує Катерина Ананіна.

Бізнес росіянки не до вподоби правоохоронцям США / Фото Twitter

Для того аби уникнути постійних перевірок в аеропортах США вона почала літати в мексиканське місто Тіхуана, яке розташоване на кордоні із США. Надалі вони в пішому порядку перетинає американський кордон до Сан-Дієго, що значно спрощує їй відвідування США.