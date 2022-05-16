У Мінпромторгу Росії заявили, що активи Renault тепер перейшли у державну власність.

Важливо Renault шукає, як позбутися частки в російському "АвтоВАЗі"

Так, 67,69% акцій концерну "АвтоВАЗ", якими володіла група Renault, перейдуть Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), а 100% акцій "Рено Росія" – уряду Москви. Акції "АвтоВАЗу", що залишилися, збереже держкорпорація "Ростех".

Водночас Renault зможе викупити свою частку в АвтоВАЗі протягом наступних шести років. У міністерстві додали, що "АвтоВАЗ" займатиметься сервісним обслуговуванням автомобілів Renault у Росії та продовжить випуск усієї лінійки автомобілів Lada на своїх заводах.

Росіяни хочуть знову випускати "Москвича"

Мер Москви Сергій Собянін анонсував поновлення виробництва автомобілів під брендом "Москвич". Він оголосив, що влада міста вирішила відновити виробництво легкових автомобілів на московському заводі Renault, а також зберегти більшу частину колективу підприємства.

Основним технологічним партнером відродженого Московського автомобільного заводу "Москвич" стане КАМАЗ. На першому етапі буде організовано виробництво класичних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а в перспективі – і електромобілів,

– заявив мер Москви.

Зауважимо, що Renault – один з останніх автовиробників, які покинули ринок агресора. Сталося це лише після громадського тиску. Для Renault Росія була найбільшим ринком після власного французького. Тож було вкрай важливо, щоб компанія припинила бізнес на крові, оскільки її діяльність фінансувала війну Росії проти України.

Які автомобільні компанії покинули ринок Росії через війну з Україною

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ринок країни-агресорки покинули чимало світових компаній. Одні з перших пішли з Росії автомобільні компанії. Серед них:

німецькі автомобільні компанії Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN,

японські – Honda, Nissan, Infinity,

американські – General Motors, Ford та Harley-Davidson,

італійські – Ferrari, Lamborghini та Iveco Group,

шведські – Volvo Group та Scania,

британські – Jaguar Land Rover та Rolls-Royce приєднались до своїх колег, зібрали свої речі та виїхали з Росії.

Ну і наостанок Корейський Hyundai також покидає ринок Росії. Тож тепер, вони можуть забути про свій улюблений та бюджетний Solaris.