Викрадення повітряних суден та 11 реактивних двигунів офіційною російською владою спричинило те, що AerCap за результатами першого кварталу прозвітувала про чистий збиток у 2 мільярди доларів замість 500 мільйонів доларів прогнозованого прибутку.

Читайте також McDonald's повністю йде з російського ринку, компанія почала там продавати бізнес

Керівництво компанії не засмучується

Попри значне погіршення фінансових показників унаслідок захоплення майна Росією, керівництво AerCap заявило, що квартал для них загалом був хорошим, й ситуація надалі покращиться, адже фіксується відновлення глобального попиту на перельоти після пандемії COVID-19.

З огляду на негативний вплив з боку Росії, це був сильний базовий квартал для компанії. У всіх наших бізнес-напрямках ми спостерігаємо поліпшення попиту, збільшення використання наших активів та покращення фінансової спроможності наших клієнтів,

– заявив СЕО AerCap Holdings Енгус Келлі в коментарі аналітикам.

Інвестори, схоже, підтримали прогнози керівництва, адже після оприлюднення звіту компанії за перший квартал акції дублінської AerCap на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 6%.

Страхові позови компанії

До слова, компанія встигла забрати з Росії 22 літаки та 3 двигуни, перш ніж країна-агресорка загарбала собі чужі активи. AerCap подала страхові позови з метою повернути решту втраченого, втім деякі з них стосуються безпосередньо російських страхових компаній.

Керівництво найбільшого у світі лізингодавця зазначило, що терміни та суми будь-яких відшкодувань у межах наявної ситуації залишаються невизначеними. Додамо, що AerCap загалом володіє 1 624 літаками, що є набагато більшою кількістю повітряних суден, ніж експлуатує чи володіє будь-яка інша окрема авіакомпанія.

Вас може зацікавити У Фінляндії випустили пиво на честь вступу до НАТО: попит перевершив очікування

Намагатись повернути літаки з Росії немає сенсу

Втрачені через Росію літаки становили менш ніж 5% від усіх активів AerCap, які компанія збільшила під час пандемії, придбавши свого прямого конкурента – лізингодавця GECAS у General Electric.

Керівний директор AeroDynamic Advisory Річард Абулафія зазначає, що AerCap може легко подолати фінансові складнощі, спричинені втратою у Росії своїх літаків. Втім навіть якщо війна закінчиться та санкції з країни-агресорки будуть скасовані, повітряні судна вже втратили експлуатаційні сертифікати в очах західних авіаційних регуляторів.

Наразі є дуже мало сенсу навіть намагатися повернути ці літаки,

– запевнив Абулафія.

Росія краде чужі літаки

За даними аналітичної компанії Cirium, станом на 24 лютого російські авіаперевізники експлуатували 861 комерційний літак. Трохи більше ніж 50% від цієї кількості з загальною ринковою вартістю близько 9,2 мільярда доларів належать неросійським лізинговим компаніям.

У березні міжнародним лізингодавцям вдалось повернути 79 літаків з Росії, втім згодом країна-агресорка заявила, що "націоналізує" сотні тих, які залишилися на її території.

Зверніть увагу – Україна не залишиться без продовольства: дивіться відео