Москва погрожує Google: вимагають, аби компанія видалила посилання на деякі сайти

Російські регулятори зв'язку погрожують Google уповільненням функціонування. Це може трапитись, якщо компанія не видалить посилання на заборонені веб-сайти.

У Росії заявили, що Google нібито не видаляє з пошукової видачі 20 – 30% посилань на заборонений контент. Компанії поставили ультиматут – якщо не відфільтрує вміст 25 травня, то трафік усіх служб Google у Росії уповільнять.

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"Google не повністю виконує своє зобов'язання видаляти посилання на інтернет-ресурси з інформацією, забороненою в нашій країні", – заявив представник Роскомнадзору.

Про які заборонені сайти мовиться

, що у грудні Google оштрафували на 3 мільйони рублів, а це 41 тисяча доларів.

Роскомнадзор перерахував такий контент:

веб-сайти терористичних та екстремістських організацій;

веб-сайти з порнографічними зображеннями неповнолітніх;

інтернет-магазини, що продають наркотики.

Однак чи лише це вимагають заблокувати – невідомо. Варто нагадати, що Моска останнім часом погрожує Google штрафами та уповільненням за розповсюдження контенту, пов'язаного з політичними протестами. Зокрема через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.