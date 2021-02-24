Roshen планує збільшити капітал на 1 мільярд гривень: це може статись вже у березні

Джерело:Інтерфакс-Україна
Кондитерська фабрика Roshen планує розмістити додаткові акції – цим збільшать розмір статутного капіталу на 1 мільярд гривень.
Інформація стала відомою через систему Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Завдяки додатковим акціям капітал можуть збільшити в 3 рази – до 1,5 мільярдів гривень.
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Питання про збільшення статутного капіталу компанія розгляне на позачергових зборах акціонерів. Вони заплановані вже на 11 березня 2021 року.
Якщо на зборах приймуть позитивне рішення – компанія випустить 4 мільярди простих іменних додаткових акцій існуючого номіналу 0,25 грн. Загальна номінальна вартість – 1 мільярд гривень.
Корпорація Roshen входить в 30 найбільших кондитерських виробників у світі. До корпорації входять:
Компанія виробляє 450 тисяч тонн продукції на рік.