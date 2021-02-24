Roshen планує збільшити капітал на 1 мільярд гривень: це може статись вже у березні
Кондитерська фабрика Roshen планує розмістити додаткові акції – цим збільшать розмір статутного капіталу на 1 мільярд гривень.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Інформація стала відомою через систему Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Завдяки додатковим акціям капітал можуть збільшити в 3 рази – до 1,5 мільярдів гривень.
Цікаво 6 основних правил для кращого контролю за власним бізнесом: що ви робили не так
Питання про збільшення статутного капіталу компанія розгляне на позачергових зборах акціонерів. Вони заплановані вже на 11 березня 2021 року.
Якщо на зборах приймуть позитивне рішення – компанія випустить 4 мільярди простих іменних додаткових акцій існуючого номіналу 0,25 грн. Загальна номінальна вартість – 1 мільярд гривень.
Що відомо про Roshen
Корпорація Roshen входить в 30 найбільших кондитерських виробників у світі. До корпорації входять:
- Київська кондитерська фабрика;
- Кременчуцька кондитерська фабрика;
- 2 Вінницькі кондитерські фабрики;
- Вінницький молочний завод;
- бісквітний комплекс в Борисполі, що на Київщині;
- Клайпедська кондитерська фабрика у Литві;
- фабрика Bonbonetti Choco в Угорщині;
- виробництво Липецької фабрики у Росії зупинили 1 квітня 2017 року.
Компанія виробляє 450 тисяч тонн продукції на рік.
Поділитися новиною