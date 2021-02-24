Кондитерська фабрика Roshen планує розмістити додаткові акції – цим збільшать розмір статутного капіталу на 1 мільярд гривень.

Інформація стала відомою через систему Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Завдяки додатковим акціям капітал можуть збільшити в 3 рази – до 1,5 мільярдів гривень.

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Питання про збільшення статутного капіталу компанія розгляне на позачергових зборах акціонерів. Вони заплановані вже на 11 березня 2021 року.

Якщо на зборах приймуть позитивне рішення – компанія випустить 4 мільярди простих іменних додаткових акцій існуючого номіналу 0,25 грн. Загальна номінальна вартість – 1 мільярд гривень.

Що відомо про Roshen

Корпорація Roshen входить в 30 найбільших кондитерських виробників у світі. До корпорації входять:

Київська кондитерська фабрика;

Кременчуцька кондитерська фабрика;

2 Вінницькі кондитерські фабрики;

Вінницький молочний завод;

бісквітний комплекс в Борисполі, що на Київщині;

Клайпедська кондитерська фабрика у Литві;

фабрика Bonbonetti Choco в Угорщині;

виробництво Липецької фабрики у Росії зупинили 1 квітня 2017 року.

Компанія виробляє 450 тисяч тонн продукції на рік.