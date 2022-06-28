Без Captain Morgan і Johnnie Walker, зате з самогоном: легендарний виробник алкоголю йде з Росії

Росіяни схильні до алкоголізму, через що роблять багато самогону та навіть готові вживати настоянки глоду. Саме ці два напої тепер займуть провідне місце на російську ринку алкогольних напоїв. Усе тому, що ринок країни-агресорки покидає найбільший у світі виробник алкогольних напоїв Diageo.

У Росії зникне пиво Guinness та горілка Smirnoff

У міжнародній корпорації Diageo повідомили, що поступово виходитимуть з російського ринку. Очікується, що компанія скоротить свою діяльність у Росії протягом шести місяців.

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Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії у березні, ми ухвалили непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес триватиме приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників,

– у компанії-виробнику Diageo.

Diageo – найбільший у світі виробник алкогольних напоїв, якому належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв. Невдовзі через вихід Diageo з ринку окупантів у Росії зникнуть такі відомі бренди:

Guinness

Captain Morgan

Johnnie Walker

J&B

Bell's

White Horse

Crown Royal

Seagram's

Smirnoff

Hennessy

Myers's

Don Julio

Baileys

Romana

Росія в повній ізоляції

Російське військово-політичне керівництво не відмовилося від війни в Україні, за що прості росіяни платять високу ціну. З кожним днем російський ринок покидає все більше компаній.

Зокрема, іспанська компанія Mango заявила, що не продовжуватиме пряму діяльність в Росії. Магазини працюватимуть за франшизою, однак нових товарів вони більше не отримуватимуть.

Також повністю виходить з Росії американський виробник спортивного одягу Nike. У компаній прийняли таке рішення через три місяці після того, як призупинили діяльність у Росії.

Окрім того, Coca-Cola HBC припинить виробництво та продаж Coca-Cola у Росії. У країні-агресорці зникне й продукція інших брендів Coca-Cola HBC. Йдеться про зникнення з російських ринків Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, води BonAqua, соків "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншої продукції.

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