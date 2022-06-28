У Росії зникне пиво Guinness та горілка Smirnoff

У міжнародній корпорації Diageo повідомили, що поступово виходитимуть з російського ринку. Очікується, що компанія скоротить свою діяльність у Росії протягом шести місяців.

До теми Одразу три великі міжнародні компанії заявили про повний вихід з російського ринку

Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії у березні, ми ухвалили непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес триватиме приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників,

– у компанії-виробнику Diageo.

Diageo – найбільший у світі виробник алкогольних напоїв, якому належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв. Невдовзі через вихід Diageo з ринку окупантів у Росії зникнуть такі відомі бренди:

Guinness

Captain Morgan

Johnnie Walker

J&B

Bell's

White Horse

Crown Royal

Seagram's

Smirnoff

Hennessy

Myers's

Don Julio

Baileys

Romana

Росія в повній ізоляції

Російське військово-політичне керівництво не відмовилося від війни в Україні, за що прості росіяни платять високу ціну. З кожним днем російський ринок покидає все більше компаній.

Зокрема, іспанська компанія Mango заявила, що не продовжуватиме пряму діяльність в Росії. Магазини працюватимуть за франшизою, однак нових товарів вони більше не отримуватимуть.

Також повністю виходить з Росії американський виробник спортивного одягу Nike. У компаній прийняли таке рішення через три місяці після того, як призупинили діяльність у Росії.

Окрім того, Coca-Cola HBC припинить виробництво та продаж Coca-Cola у Росії. У країні-агресорці зникне й продукція інших брендів Coca-Cola HBC. Йдеться про зникнення з російських ринків Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, води BonAqua, соків "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншої продукції.

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