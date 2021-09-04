Якщо підприємець затримуватиме зарплату понад 1 місяць, йому випишуть штраф у розмірі від 6 800 до 13 600 гривень за кожного працівника, який не отримав зароблені гроші вчасно. Якщо затримка пов'язана з нецільовим використанням коштів, призначених для зарплати, штраф сягатиме від 13 600 до 20 400 гривень.
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Новий проєкт закону
Право на своєчасне одержання фінансової винагороди за працю захищає стаття 43 Конституції України. У новому законопроєкті пропонують, зокрема, такі зміни:
- Роботодавець буде змушений сплатити працівнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ (наразі це 8%) за кожен протермінований день. Така пеня замінить компенсацію, яку роботодавці виплачують працівникам за затримку зарплати згідно з чинним на сьогодні законодавством.
- Працівник отримає право тимчасово припинити роботу, якщо зарплату затримують понад 15 календарних днів. Однак в органів прокуратури, Збройних сил України, державної влади, місцевого самоврядування, безпеки та правопорядку такої можливості не буде (окрім обслуговувального та технічного персоналу).
- Штрафи нараховуватимуть за порушення щодо кожного працівника. Наразі це фіксована сума, яка не залежить від кількості працівників.
Чому це важливо
Згідно з даними Державної служби статистики України, на початок червня 2021 року працівникам заборгували загалом понад 3 мільйони гривень зарплати. Борги найманим працівникам становлять близько 80% від суми загальної заборгованості.