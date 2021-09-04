Якщо підприємець затримуватиме зарплату понад 1 місяць, йому випишуть штраф у розмірі від 6 800 до 13 600 гривень за кожного працівника, який не отримав зароблені гроші вчасно. Якщо затримка пов'язана з нецільовим використанням коштів, призначених для зарплати, штраф сягатиме від 13 600 до 20 400 гривень.

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Новий проєкт закону

Право на своєчасне одержання фінансової винагороди за працю захищає стаття 43 Конституції України. У новому законопроєкті пропонують, зокрема, такі зміни:

Роботодавець буде змушений сплатити працівнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ (наразі це 8%) за кожен протермінований день. Така пеня замінить компенсацію , яку роботодавці виплачують працівникам за затримку зарплати згідно з чинним на сьогодні законодавством.

(наразі це 8%) за кожен протермінований день. Така пеня , яку роботодавці виплачують працівникам за затримку зарплати згідно з чинним на сьогодні законодавством. Працівник отримає право тимчасово припинити роботу , якщо зарплату затримують понад 15 календарних днів. Однак в органів прокуратури, Збройних сил України, державної влади, місцевого самоврядування, безпеки та правопорядку такої можливості не буде (окрім обслуговувального та технічного персоналу).

, якщо зарплату затримують Однак в органів прокуратури, Збройних сил України, державної влади, місцевого самоврядування, безпеки та правопорядку (окрім обслуговувального та технічного персоналу). Штрафи нараховуватимуть за порушення щодо кожного працівника. Наразі це фіксована сума, яка не залежить від кількості працівників.

Чому це важливо

Згідно з даними Державної служби статистики України, на початок червня 2021 року працівникам заборгували загалом понад 3 мільйони гривень зарплати. Борги найманим працівникам становлять близько 80% від суми загальної заборгованості.